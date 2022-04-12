مشاركتي شرف ليا.. هاني رمزي: العائدون يكشف حقائق كثيرة عن الدواعش

كشف الفنان هاني رمزي، تفاصيل وكواليس مشاركته في مسلسل العائدون مع الفنان أمير كرارة في شهر رمضان.

وقال هاني رمزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ": "مسلسل العائدون يكشف حقائق كثيرة جدا وأظهر خبايا كثيرة".

وأضاف هاني رمزي: "مسلسل العائدون كاشف لـ حياة الدواعش وتخطيطاتهم في إحداث السيطرة والخلافة"، مضيفا: "شعرت بالسعادة بمشاركتي في المسلسل وشرف لي المشاركة في المسلسل".

وتابع هاني رمزي: "لما قرأت السيناريو اكتشاف حقائق كثيرة جدا والمسلسل سوف يعلن عن حقائق كثيرة لا يعلمها المواطن العادي ".



ولفت هاني رمزي : "أتمنى ان يلف مسلسل العائدون العالم بأكمله لأن قضية الإرهاب تمس العالم بأكمله وليس مصر فقط "، مضيفا:" ردود الفعل على مشاركتي في المسلسل رائعة والجميع يحثني على العمل في مجال الدراما والتراجيديا".