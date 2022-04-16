أروي جودة تكشف لـ صدي البلد تفاصيل مسلسل حرب نفسية وفيلم بنات رزق

أكدت الفنانة أروي جودة انها تستعد لتصوير مسلسل حرب نفسية والمقرر عرضه خارج الماراثون الرمضاني ،و تدور أحداثه فى اطار 15 حلقة ، عقب انتهاء شهر رمضان الكريم .

وتابعت أروي جودة فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : مسلسل حرب نفسية من المقرر ان يقوم بإخراجه أحمد شفيق ، والذى لديه به ثقة كبيرة ، بعد ان تعاونا سوياً فى حكاية سنين وعدت ضمن حكايات مسلسل الا أنا ، كما ان سيناريو مسلسل حرب نفسية جيد للغاية .

وتابعت أروي جودة : لم تكن فكرة البطولة المطلقة تسطير علي ، فقد كنت على يقين ان المنتجين حين يروني انني مستعدة لتلك الخطوة سيقومون بها ، ولكن بلا شك انها مسئولية كبيرة بالنسبة للممثل .

وعن فيلمها الجديد بنات رزق تقول أروي جودة : لعل الاسم أحد العوامل التى شدتني للموافقة على العمل ، ولكنه مختلف تماماً عن فيلم أولاد رزق .

وتستكمل أروي جودة : العمل توقف التحضير له بسبب انشغال الابطال بالأعمال الدرامية الرمضانية ، ومن المقرر استئناف التحضيرات خلال الفترة القادمة .

من ناحية أخري تشارك أروي جودة فى الماراثون الرمضاني بمسلسل بابلو يضم مسلسل بابلو كوكبة من النجوم على راسهم الفنان حسن الرداد و نجلاء بدر و سلوي عثمان وهالة فاخر ومحمود حجازي وعثمان محمد علي ، محمد العمروسي ، حسني شتا ، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.