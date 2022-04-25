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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

هاني رمزي: اندهشت في البداية من ترشيح أحمد نادر جلال لي في «العائدون»

هاني رمزي
هاني رمزي

 أكد الفنان هاني رمزي أن المخرج أحمد نادر جلال وراء ترشيحه لدوره في مسلسل " العائدون " ، والذي يتم عرضه حالياً في الماراثون الرمضاني .

وتابع هاني رمزي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد قائلاً : " لقد كنت مندهشا في البداية من ترشيحي الذي تم عن طريق المخرج أحمد نادر جلال والذي سبق وأن تعاونت معه في واحد من أهم أعمالي السينمائية وهو فيلم عايز حقي .

واستكمل هاني رمزي قائلاً : أحمد نادر جلال  كانت له وجهة نظر مختلفة في اختياري، وأنا لدي  ثقة كبيرة به ، فقد كنت أشعر أنني  في أيد أمينة ، وقد صدق توقعه حين قال لي أن الدور سوف يكون له صدى جماهيري كبير ومختلف.

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وكانت قد كتبت ماجدة خير الله عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"  نفسي  نبطل هبل وسذاجة، يعني الممثل اللي بيعمل دور في مسلسل وطني، مايعتبرش نفسه بطل قومي ، واللي بيطلع خاين مثلا لا نقلل من قيمته كانسان ومواطن" ولكن نقيم الممثل بمدي  إجادته للدور

ضافت :" يعني في مسلسل العائدون للمخرج احمد جلال، يتألق الممثل السوري احمد الاحمد في دور الإرهابي الداعشي سياف اللي بيقتل بدم بارد، ودون ان أي لحظة تردد او ندم ، المسلسل يدور في  أروقة المخابرات المصرية التي تسعي لزرع  عناصر داخل تنظيم داعش، لإحباط المؤامرات التي تهدف لأعمال تخريبية في مصر، يلعب أدوار البطولة أمير كراره، امينه خليل، محمد عادل ، ومجموعة ممثلين من سوريا ولبنان ".

اختتمت :"  ولكن أهم اكتشاف يقدمه المسلسل هو إعادة  تقديم هاني رمزي  بصوره ودور لم  نعهده من قبل، ويبدو أن هذا الفنان داخله مخزون من المواهب لم يفصح عنه حتي الآن، ويبدو  أن المخرج احمد جلال لديه  نظرة ثاقبة جعلته يراهن علي نجاح هاني رمزي في شخصية رجل مخابرات محنك، وقد كسب الرهان بجدارة".

أبطال مسلسل العائدون:

 

مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة وامينة خليل وعدد من النجوم ومن اخراج أحمد نادر جلال.

هاني رمزي الفنان هانى رمزى مسلسل العائدون أحمد نادر جلال عايز حقى

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