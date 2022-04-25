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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

103.65 دولار للبرميل.. انخفاض العقود الآجلة لخام برنت 3 دولارات

أسعار النفط
أسعار النفط

أفادت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، بتراجع العقود الآجلة لخام برنت الأمريكي 3 دولارات إلى 103.65 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار البترول العالمي مرة أخرى ، حيث سجلت أسعار النفط، 106.65 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى وذلك عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 102.07دولار للبرميل وهو ما يقول بأن السعر قد يهبط عندمستوى 94-95 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ويستمر النفط الخام في إظهار حالة من عدم اليقين منذ الارتفاع في أوائل شهر مارس والذي جعل السعر قريبًا من ال140 دولارًا للبرميل بالقرب من مستويات الأزمة المالية العالمية في 2008.

وصلت أسعار النفط الخام منذ يومين إلى 105.50 دولار ، ولكن بعد أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأمريكي إلى زيادات قوية في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وقال باول في اجتماع لصندوق النقد الدولي إن "خمسين نقطة أساس ستكون مطروحة على طاولة اجتماع مايو".

وبحسب ما ذكرت صحف أمريكية، فقد أدى فشل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إجبار الدول الأخرى على فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين على تهدئة موجة الشراء. 

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