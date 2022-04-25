شاهد| لحظة الاعتداء على وزير الطاقة اللبناني وليد فياض

أفادت وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم الاثنين، بتعرض وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، للضرب، بعد أن اعترضه عدد من المواطنين.

ووفقا لشبكة "إم تي في" اللبنانية، لحق مواطنون بوزير الطاقة والمياه اللبناني إلى خارج أحد المطاعم في بيروت ثم حاصروه وشتموه ونعتوه بالشاذ. وبعد ذلك قام أحدهم بصفعه، ودفع آخر به.

لحق مواطنون بوزير الطاقة والمياه وليد فياض الى خارج أحد المطاعم في بيروت. حاصروه وشتموه ونعتوه بالشاذ. ثمّ قام أحدهم بصفعه، ودفع آخر به.

وفي مقطع الفيديو الذي تداولته وسائل الإعلام اللبنانية للحظة الضرب، يظهر فياض وهو يضع يده على خده الأيسر ربما لإخفاء الضربة وذلك قبل أن يقوم شخص اخر بدفعه بقوة على صدره، إلى درجة أن الوزير ترنح مبتعدا مترين تقريبا إلى الوراء، حتى ارتطم ظهره بجدار خلفه.

وقبل أن يقوم بدفعه، قال الشاب الذي ظهر في الفيديو أمام عدد قليل من الأشخاص، لوزير الطاقة اللبناني: "يا رب تفهمني، وهذه رسالة من الشعب اللبناني كله.. اليوم طلب (الشعب) إيصال رسالته إليك" وفجأة دفعه بيديه بقوة.