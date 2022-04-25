عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم التوترات.. بوتين يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه لولاية ثانية

بوتين وماكرون
بوتين وماكرون

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، الاثنين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على فوزه في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية.

وحسب ما ذكره المكتب الصحفي للكرملين، فهنأ بوتين، الرئيس ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه لمنصب الرئيس الفرنسي.

روسيا تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في منطقة كورسك

الرئيس الصيني يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه لولاية ثانية

وتشهد العلاقات بين روسيا وفرنسا توترا في الآونة الأخيرة، على خلفية العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا.

وأشار ماكرون في وقت سابق، إلى أن حواره مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توقف بعد اكتشاف عمليات قتل جماعي في أوكرانيا.

وفاز الرئيس الفرنسي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ضد مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، بنسبة 58.4% من الأصوات، مقابل 41.6%.

ويعد ماكرون هو أول رئيس فرنسي يفوز بولاية ثانية منذ عقدين، ومن المقرر أن يبدأ الجهود لتوحيد أمة منقسمة بشدة بعد معركة شهدت وصول اليمين المتطرف إلى أقرب نقطة له حتى الآن لتولي السلطة.

شاهد.. مظاهرات في فرنسا اعتراضاً على فوز ماكرون بولاية رئاسية ثانية

بايدن يهنئ ماكرون على إعادة انتخابه لولاية ثانية ويصف فرنسا بأنها أقدم حليف لبلاده

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، تعليقًا على فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، إنه حريص على تحويل بلاده إلى لاعب رئيسي في مجالات عدة، أهمها البيئة.

وأضاف ماكرون في كلمة له عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات: "أشكر المواطنين على الوثوق بي وإعادة انتخابي رئيسا للبلاد".

وتابع: "الحرب في أوكرانيا تذكرنا بضرورة رفع فرنسا لصوتها وتوضح خياراتها في أوقات الأزمات".

ومن جانبها، أقرت مرشحة الرئاسة الفرنسية اليمنية، ماريان لوبان، بخسارتها في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد حصول الرئيس إيمانويل ماكرون على  58% من الأصوات في جولة الإعادة.

وقالت لوبان في كلمة لها عقب ظهور النتائج الأولية للانتخابات: "أعرب عن عمق امتناني لكل المواطنين الذين دعموني في الدورة الثانية للانتخابات، ولا نزال نمتلك الأمل رغم الفشل في الانتخابات".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيمانويل ماكرون انتخابات الرئاسة الفرنسية روسيا فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز لأعلى سعر في تاريخه.. وعيار 21 يصل لمستوى غير متوقع

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

الأرصاد تنصح المواطنين مع دخول عيد الفطر: ارتدوا ملابس ثقيلة

هل ليلة القدر كانت أمس 2022 أم لدينا 3 ليالي؟.. اعرف كم علامة ظهرت

بشرى.. اليابان تتوصل لعلاج لفيروس كورونا وتسعى لنشره عالميا |فيديو

ميدو يكشف عن مدرب بيراميدز القادم خلفاً لإيهاب جلال

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

عمرو أديب: شكلها سيء إن تبقى في لجان تفتيش بتدخل تفض الصلاة.. فيديو

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: 25 أبريل سيظل يوما خالدا فى ذاكرة أمتنا

الرئيس السيسي: تعظيم القدرات الشاملة على رأس أولويات الدولة المصرية

الرئيس السيسي عن ذكرى تحرير سيناء: مصدر فخر واعتزاز تلك الأمة

ارتفاع أسعار بيجو 5008 موديل 2022 في مصر

في شم النسيم "الجو مش ربيع".. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس وسقوط الأمطار؟

حدث في 24 رمضان .. بناء مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط ومقتل المتنبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللحم والباذنجان.. طريقة عمل المقلوبة في رمضان

دولة تعلن الإخصاء الكيميائي عقوبة لـ مغتصبي الأطفال

ممثل شهير يكشف عن قارب بكرسي متحرك من أجل ذوي القدرات|شاهد

بعد اتهامه بالعنف.. ماركة ماكياج تفضح آمبر هيرد أمام جوني ديب

فيديو

تؤدي إلى الوفاة.. احترس من تناول الفسيخ والرنجة على مائدة الإفطار

مطلعش ظابط ..تفاصيل واقعة ضرب أحمد نقششة من الشارع إلى النيابة "فيديوجراف"

علاقة غير شرعية.. قصة طالبة طب تخلصت من زميلها في مصر الجديدة

أنا اللي اكتشفته.. ماذا قالت نادية الجندي عن ياسر جلال ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ