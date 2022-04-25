رغم التوترات.. بوتين يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه لولاية ثانية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، الاثنين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على فوزه في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية.

وحسب ما ذكره المكتب الصحفي للكرملين، فهنأ بوتين، الرئيس ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه لمنصب الرئيس الفرنسي.

وتشهد العلاقات بين روسيا وفرنسا توترا في الآونة الأخيرة، على خلفية العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا.

وأشار ماكرون في وقت سابق، إلى أن حواره مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توقف بعد اكتشاف عمليات قتل جماعي في أوكرانيا.

وفاز الرئيس الفرنسي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ضد مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، بنسبة 58.4% من الأصوات، مقابل 41.6%.

ويعد ماكرون هو أول رئيس فرنسي يفوز بولاية ثانية منذ عقدين، ومن المقرر أن يبدأ الجهود لتوحيد أمة منقسمة بشدة بعد معركة شهدت وصول اليمين المتطرف إلى أقرب نقطة له حتى الآن لتولي السلطة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، تعليقًا على فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، إنه حريص على تحويل بلاده إلى لاعب رئيسي في مجالات عدة، أهمها البيئة.

وأضاف ماكرون في كلمة له عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات: "أشكر المواطنين على الوثوق بي وإعادة انتخابي رئيسا للبلاد".

وتابع: "الحرب في أوكرانيا تذكرنا بضرورة رفع فرنسا لصوتها وتوضح خياراتها في أوقات الأزمات".

ومن جانبها، أقرت مرشحة الرئاسة الفرنسية اليمنية، ماريان لوبان، بخسارتها في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد حصول الرئيس إيمانويل ماكرون على 58% من الأصوات في جولة الإعادة.

وقالت لوبان في كلمة لها عقب ظهور النتائج الأولية للانتخابات: "أعرب عن عمق امتناني لكل المواطنين الذين دعموني في الدورة الثانية للانتخابات، ولا نزال نمتلك الأمل رغم الفشل في الانتخابات".