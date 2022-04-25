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أخبار البلد

الري: نقل المياه من محطة بحر البقر لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء

صدى البلد

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أنه إيمانا من الوزارة بدورها في تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء، فإنه يجري تنفيذ مشروع مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء.. مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا في أعمال الحفر لثماني محطات رفع بالمسار الأول، والبدء في أعمال الأساسات لمحطتين منهم . 


وقال وزير الري - في بيان اليوم - إن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر مسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.٦ مليون م٣/ يوم، وهي تضم أربعه وحدات بتصرف ١.٤ مليون م٣/ يوم/ وحدة، وتشتمل مكونات مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر - بخلاف محطة المعالجة - على تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر .


وعلى صعيد الحماية من أخطار السيول، أشار عبدالعاطي إلى أنه تم ويجري تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول باستثمارات ضخمة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث نفذت الوزارة ٤٧٣ منشأ متنوعا عبارة عن ٥٣ سدا و٧٤ حاجز إعاقة و٢٢ قناة صناعية و٢٧٤ بحيرة و٣٠ خزانا أرضيا و٦ أحواض و٨ جسور و٥ معابر ومفيض واحد بتكلفة تصل إلى ١.٥ مليار جنيه وبسعة تخزينية ٩٠ مليون متر مكعب.


وأضاف أن وزارة الري تنفذ حاليا ٢٥ عملا متنوعا عبارة عن سد واحد و٤ حواجز وقناة صناعية واحدة و٣ بحيرات و١٠ خزانات أرضية و٥ أحواض ومعبر واحد بتكلفة تصل إلى ٢٥١ مليون جنيه وبسعة تخزينية ٩.٤ مليون متر مكعب.


ولفت الوزير إلى ما تمثله هذه الأعمال من أهمية كبيرة في حماية المدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، إضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية، بما يضمن استدامة مصدر المياه.


وأوضح الدكتور عبدالعاطي أن العاصفة المطرية التي ضربت وادي طابا في عام ٢٠١٤ نتج عنها خسائر مادية ضخمة، الأمر الذي دفع الوزارة لتنفيذ العديد من أعمال الحماية خلال السنوات الماضية، والتي نجحت في حماية مدينة طابا والمناطق المحيطة بها من أي أضرار أو خسائر خلال العواصف المطرية اللاحقة، كما تم تنفيذ أعمال لحماية مدينة الطور من أخطار السيول وهي عبارة عن ٥ بحيرات صناعية و٣ سدود والمنفذة بتكلفة ٢٤٥ مليون جنيه.

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