وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بعيد تحرير سيناء

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد تحرير سيناء .

وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية :

يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد تحرير سيناء المجيد تقديراً لعطاء الشهداء من رجال القوات المسلحة .

وأضاف شعراوي : داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة التاريخية علي فخامتكم وعلي مصرنا الغالية وشعب مصر العظيم بالتقدم والازدهار متمنيين لأبناء القوات المسلحة والشرطة المزيد من التوفيق والسداد الذين بذلوا الدماء والأرواح في سبيل استعادة هيبة وكرامة الوطن .. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم دائماً لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة .