بـ 35 مليون جنيه.. محافظ قنا يفتتح محطة صرف صحي قوص |صور

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، التشغيل التجريبي لمحطة رفع صرف صحي قوص رقم ١ وذلك فى إطار خطة المحافظة للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحى فى جميع مراكز المحافظة.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح، حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام لمحافظة قنا ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، و شاذلى البرنس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحي رقم ١ بقوص بتكلفة إجمالية حوالي ٣٥ مليون جنيه علي مساحة ٢٠٠ متر مربع وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة ٤٨٠ لتر لكل ثانية و تشمل شبكة انحدار بطول ٧٥ كيلو متر، بينما يبلغ عدد المستفيدين منها حوالى ٧٠ ألف نسمة من أهالى مدينة قوص و قرى الوحدة المحلية لجراجوس.

و أضاف الداودى، أن محافظة قنا تعمل على تأسيس كامل للبنية التحتية لجميع خطوط الصرف الصحى، وتوصيله للقرى والمراكز خاصة أن مشروعات المياه والصرف الصحى يعتبر من أهم المشروعات التنموية و إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة التى تعطى لها المحافظة أولوية خاصة لتنفيذها.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، إن هناك تنسيق دائم وتعاون مستمر مع الجهات التنفيذية بالمحافظة للنهوض بمجالي مياه الشرب والصرف الصحي سواء من خلال إنشاء محطات جديدة أو إحلال و تجديد للمحطات القديمة، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن خطة التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.







محطة الصرف الصحى بـ قوص

محطة الصرف الصحى بـ قوص

محطة الصرف الصحى بـ قوص

محطة الصرف الصحى بـ قوص

محطة الصرف الصحى بـ قوص