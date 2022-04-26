بقوة 917 حصانا.. تعديلات مبهرة لايقونة تويوتا "سوبرا" الشهيرة |فيديو

نجحت شركة تويوتا اليابانية العريقة في احتلال مكانة خاصة ومميزة وسط محبي عالم السيارات، نظرا لبراعة الصانع الياباني المخضرم، واصداراتها المتنوعة بين فئة السيدان والهاتشباك، و السيارات الرياضية متعتددة الاستخدام.

تعديلات مبهرة لايقونة تويوتا "سوبرا" الشهيرة

وتعد النسخة تويوتا سوبرا هي واحدة من ابرز إصدارات العلامة التجارية اليابانية، والتي تحمل حزمة عالية الاداء من القدرات الفنية، إلى جانب الاطلالة الرياضية الخاصة بالتصميم الهيكلي، والتقنيات المستخدمة داخليًا ايضا.

تعديلات مبهرة لايقونة تويوتا "سوبرا" الشهيرة

وفي هذا الموضوع تظهر واحدة من سيارات تويوتا سوبرا، ولكن مع عدة تحديثات فنية تزيد من قوتها الفنية، بعد ان نشرت قناة Hoonigan المتخصصة في مجال استعراض السيارات مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE، تظهر من خلال تلك النسخة المعدلة.

في بداية المقطع المقدم تظهر السيارة تويوتا سوبرا وهي تطلق اعيرتها النارية عبر مخارج العادم بطريقة مذهلة وقوية، مع استعراض اخر لتصميم السيارة من الخارج، حيث قدمت بطلاء خارجي من الرمادي اللامع، وبعض اللمسات المميزة، علاوة على التجهيزات الداخيلة ايضا والمقاعد الرياضية.

وعن القدرات الفنية فالسيارة تحتوي على محرك 2JZ المميز، بدلًا من محرك بي ام دبليو القياسي صاحب الـ 6 اسطوانات مع سعة لترية قدرها 3000 سي سي، بالاضافة إلى عدة ترقيات تشمل شاحن تيوربو Precision 7676، رؤوس اسطوانات جديدة مع مكابس وقضبان عالية الاداء.

ومع اختبارات الداينو الخاصة بتلك النسخة، سجلت السيارة خلال الجولة الاولى مع استخدام العجلات الخلفية قوة قدرها 545 حصانا، بينما جاءت الجولة الثالثة بقوة 897 حصانا، وتعد الجولة الثانية هي الأقوى حيث حققت السيارة قفزة عالية في الاداء تصل إلى 917 حصانا بعد اضافة بعض التعديلات السريعة.