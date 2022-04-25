كهربا رفقة محمود تريزيجيه على انستجرام: الصديق الحقيقي

شارك محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي المعار لنادي هاتاي التركي، متابعيه صورة رفقة اللاعب محمود تريزيجيه المعار من استون فيلا الانجليزي لنادي باشاك شهير في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وكتب محمود كهربا، تعليقا على الصورة: “الاصدقاء الحقيقيون دائما معا في الروح”.

وبدأ "كهربا" مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئى الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفًا، قبل أن يرحل من الأهلى عام 2011.

وانضم كهربا إلى الأهلى قادما من البرتغال، بعد رحلة احترافية قصيرة، خاضها اللاعب بعد رحيله عن الزمالك والذى جاء بعد سلسلة من تبادل الاتهامات والتصريحات بين اللاعب وإدارة ناديه.