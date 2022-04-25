عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامز جلال لـ الخطيب: بدر بانون زى الفل وهايرجع سلطان الدفاع بالأهلى

صدى البلد

علق رامز جلال، عبر حسابه بموقع “تويتر”، على حلقة اليوم من برنامجه رامز موفي ستار، بعد استضافته في حلقة اليوم مدافع النادي الاهلي اللاعب المغربي بدر بانون.

وكتب  رامز جلال، تدوينة عبر موقع التدوينات القصيرة، قال فيها: "بطمنكم على السلطان بدر بانون  زى الفل وقلبه حديد كابتن بيبو .. بدر بانون زى الفل وهايرجع سلطان الدفاع للنادي الاهلى".

txt

رامز موفي ستار.. إعلان كوميدي لـ بدر بانون مع فان دام ورد فعل غير متوقع من اللاعب بعد المقلب

txt

بدر بانون: عمر ربيع أكثر من يفرح فيه بمقلب رامز.. فيديو

حل بدر بانون مدافع النادي الأهلي، ضيفا اليوم في برنامج المقالب «رامز موفي ستار» للفنان رامز جلال، على فضائية « أم بي سي مصر»، وتحدث فيها عن حياته.

وتعرض بدر بانون لموقف محرج خلال ركوبه في السيارة حيث قام مجموعة من أفراد البرنامج بالاعتداء عليه في سياق المقلب، ليرد عليهم قائلا: "توقفوا".

وتعامل بدر بانون مع مقلب رامز موفي ستار أثناء سقوط السيارة في البحيرة التي يوجد بها التمساح بهدوء تام قائلا لسائق السيارة: "ارجع بالسيارة في تمساح تحت".

وقال بدر بانون: "أول ما مضيت في النادي الأهلي والدتي قالتلي خلي بالك من رامز  .

وأكد بدر أن أكثر لاعب من أصدقائه سيفرح فيه بسبب رامز موفي ستار هو عمر ربيع ، مشيرا إلى أن فحوصاته حاليا جيدة ومؤهل للعب.

الأهلى بدر بانون رامز جلال رامز موفي ستار السلطان بدر بانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

الذهب يقفز لأعلى سعر في تاريخه.. وعيار 21 يصل لمستوى غير متوقع

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

الأوقاف: فتح المساجد لأداء صلاة التهجد من ليلة 27 حتى نهاية رمضان

لامبارد: ايفرتون خسر من ليفربول العدواني بسبب محمد صلاح

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

هل ليلة القدر كانت أمس 2022 أم لدينا 3 ليالي؟.. اعرف كم علامة ظهرت

وصلت الصعيد.. الأرصاد : عاصفة ترابية قوية قادمة من السعودية | صور

ترشيحاتنا

تصل إلى 7 سنوات حبسا.. عقوبة القتل الخطأ بعد وفاة الطالبة ميسرة

قاهر الإنجليز .. أرقام مُذهلة لـ بنزيما ضد أندية البريميرليج

تقارير: تأكد غياب كاسيميرو عن ريال مدريد أمام السيتي بدوري الأبطال

ماذا يقال في صلاة التهجد؟.. فضلها وعدد ركعاتها

تضرر المباني السكنية.. القوات الأوكرانية تقصف أراضي روسيا

كشف ملابسات اتهام شخص لضابط شرطة بالتواطؤ مع طليقته.. والتحريات تبين أحكام ضده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني رمزي لـ صدي البلد: مشاركتي في العائدون شرف.. والنجاح فاق توقعاتي.. وتقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمر وارد

في شم النسيم "الجو مش ربيع".. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس وسقوط الأمطار؟

باللحم والباذنجان.. طريقة عمل المقلوبة في رمضان

دولة تعلن الإخصاء الكيميائي عقوبة لـ مغتصبي الأطفال

فيديو

يزيد احتمالية الإصابة بكورونا.. الأطباء يحذرون من تناول الفسيخ في شهر رمضان

تعدد زيجاتها وشراء سجائر لحماتها.. أسرار في حياة ميار الببلاوي "فيديوجراف"

نادية الجندي تفتح النار: اللجان الإلكترونية دلوقتي بتنجّح أي مسلسل "فيديوجراف"

رأي عبد الستار صبري في شيكابالا والسولية وكهربا والأهلي والزمالك.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

اﻟﻤﺰﻳﺪ