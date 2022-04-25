رامز جلال لـ الخطيب: بدر بانون زى الفل وهايرجع سلطان الدفاع بالأهلى

علق رامز جلال، عبر حسابه بموقع “تويتر”، على حلقة اليوم من برنامجه رامز موفي ستار، بعد استضافته في حلقة اليوم مدافع النادي الاهلي اللاعب المغربي بدر بانون.

وكتب رامز جلال، تدوينة عبر موقع التدوينات القصيرة، قال فيها: "بطمنكم على السلطان بدر بانون زى الفل وقلبه حديد كابتن بيبو .. بدر بانون زى الفل وهايرجع سلطان الدفاع للنادي الاهلى".

حل بدر بانون مدافع النادي الأهلي، ضيفا اليوم في برنامج المقالب «رامز موفي ستار» للفنان رامز جلال، على فضائية « أم بي سي مصر»، وتحدث فيها عن حياته.

وتعرض بدر بانون لموقف محرج خلال ركوبه في السيارة حيث قام مجموعة من أفراد البرنامج بالاعتداء عليه في سياق المقلب، ليرد عليهم قائلا: "توقفوا".

وتعامل بدر بانون مع مقلب رامز موفي ستار أثناء سقوط السيارة في البحيرة التي يوجد بها التمساح بهدوء تام قائلا لسائق السيارة: "ارجع بالسيارة في تمساح تحت".

وقال بدر بانون: "أول ما مضيت في النادي الأهلي والدتي قالتلي خلي بالك من رامز .

وأكد بدر أن أكثر لاعب من أصدقائه سيفرح فيه بسبب رامز موفي ستار هو عمر ربيع ، مشيرا إلى أن فحوصاته حاليا جيدة ومؤهل للعب.