نحسبها ليلة القدر.. عمرو أديب: النهاردة حملة تبرعات علاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل

قال الإعلامي عمرو أديب ، " نحسب الليلة ليلة القدروحلقة اليوم ننتظرها كل عام؛ لأنها حلقة مخصصة لجمع تبرعات لمستشفى وادي النيل .

واضاف أديب خلال برنامجه " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر2 " ، انه منذ 15 سنه وانا أخصص هذه الليلة وهذه الحلقة لجمع تبرعات لمساعدة الناس الذين تقف حياتهم علي عملية بقيمة 40 ألف جنيه، وعمليات ثقب القلب، وعمليات القوقعة، وعمليات زراعة الكبد، وهذا يتم في مستشفى وادي النيل.

وأوضح أديب، أن هناك الكثير من الأشخاص المرضى ينتظرون هذه الليلة لجمع التبرعات، وإجراء العمليات المختلفة لهم ، مؤكدا أن التبرعات يتم استخدامها أيضا في زراعة الأطراف ومساعدة مرضي الكلي والأطفال .