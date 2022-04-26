زيلينسكي: انتصار أوكرانيا على روسيا أمر محتوم

في خطابه الليلي عبر الفيديو إلى الأوكرانيين، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن انتصار أوكرانيا "أمر حتمي"، لكن من المستحيل التنبؤ بموعد انتهاء الحرب.

وحسب ما نقلته "بي بي سي"، قال زيلينسكي إن "العديد من المدن والمجتمعات لا تزال تحت السيطرة المؤقتة للجيش الروسي"

وأضاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:"لكن ليس لدي شك في أنها مسألة وقت فقط قبل أن نحرر أرضنا".

وفي وقت سابق من خطابه، أشار إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير، قد تجاوز لتوه فترة الأشهر الثلاثة.

وتابع زيلينسكي قائلا إنه "لا توجد إجابة واضحة" على سؤال متى ستهزم أوكرانيا الروس، مضيفا أن النصر - والسلام - سيأتيان بسرعة أكبر إذا قاتل كل أوكراني.

وأضاف:"عندما نحقق انتصارا، سيشعر الجميع بذلك. عندما يأتي السلام، سيراه الجميع".

وواصل:"ولكن لكي يحدث هذا - ويحدث بشكل أسرع - نحتاج إلى التفكير ليس في متى وماذا سيكون. يجب أن نفكر كل يوم في كيفية جعل بقاء المحتلين على أرضنا أكثر لا يطاق".

ويتابع قائلا: 'لكي تسعى روسيا إلى السلام، لا يزال يتعين على كل أوكراني أن يقاتل. يجب أن يدافعوا عن الحرية. لأن كل يوم من النضال يضيف الآن سنوات من الحياة السلمية بعد هذه الحرب. بعد انتصارنا".