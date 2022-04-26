سمير كمونة: أتمنى تأهل المنتخب لكأس العالم دون إعادة مباراة السنغال

أعرب سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق عن أمنياته في تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم بقطر 2022 دون إعادة مباراة السنغال ، على هامش الأحداث التي ارتكبها الجمهور السنغالي .



وقال كمونة في تصريحات لبرنامج " البريمو" عبر قناة " TeN" مع الإعلامي محمد فاروق : " أتمنى أن ينصف الاتحاد الدولي ، منتخب مصر في الشكوى المقدمة من اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، وأتمنى التأهل لكأس العالم مباشرة بدون إعادة المباراة ، لكنه أمر صعب للغاية ".

وفي وقت سابق ، كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصرى لكرة القدم أن طلب الاتحاد المصرى لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم بعدم بإعادة مباراة السنغال، ولكن نطالب بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم بسبب تجاوزات المنتخب السنغالي.



وأوضح جمال علام خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج النجوم في رمضان مع الإعلامى محمد الليثى المذاع على إذاعة الشباب والرياضة وهناك بعض التجاوزات التى استند عليها فى الملف المتقدم للجنة التظلمات و لا يوجد طلب بإعادة مباراة السنغال وحسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم القادم.