غرق طالبين خلال الاستحمام في نهر النيل بسوهاج

لقي طالبين في منتصف العقد الثاني من العمر، مصرعهما، غرقًا بنهر النيل، في واقعتين مختلفتين بمركزين في محافظة سوهاج، حيث حاول الشابان الاستحمام ب"النيل"؛ ولعدم إجادتهما السباحة لفظا انفاسهما الأخيرة.

وتعود أحداث الواقعة الأولى عندما تبلغ لمركز شرطة العسيرات من الأهالي بغرق شخص بنهر النيل بدائرة المركز، وتم إنتشال الجثة وتبين أنها للمدعو: فيصل. أ. أ - 16 سنة - طالب- ويقيم دائرة المركز، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال والده المدعو (أبو الحسن أ ع - 44 سنة - عامل - ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق به، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

وتعود أحداث الواقعة الثانية عندما تبلغ لمركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج، بغرق شخص بنهر النيل دائرة المركز، وتم إنتشال الجثة وتبين أنها للمدعو: وائل ع م - 15 سنة - طالب - ويقيم بذات الناحية)، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وأفاد شقيق المتوفى، المدعو أحمد - 32 سنة - عامل - ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء قيام شقيقه المذكور بالإستحمام بالنهر ولعدم إجادته السباحة غرق به، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة؛ أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.