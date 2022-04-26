وائل رياض: لا أعرف سبب رحيلنا عن تدريب المنتخب الأولمبي

أكد وائل رياض "شيتوس"، المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، أنه لا يعرف سبب رحيلهم عن تدريب المنتخب الأولمبي.

وتابع "شيتوس" خلال وجوده ضيفًا ببرنامج بوكس تو بوكس، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على فضائية ETC، اتحاد الكرة أبلغنا بالرحيل، واحترمنا قراره، وقد يكون ذلك رغبة في تجديد دماء الجهاز الفني أو توفيرا للنفقات كما أعلن الجبلاية.

وأضاف وائل رياض، أعتقد أننا نجحنا مع المنتخب الأولمبي مواليد ٩٧، وحققنا الأهداف بتصدير عدد كبير إلى المنتخب الأول، أمثال محمد صبحي وأكرم توفيق وإمام عاشور وعمر مرموش وأحمد فتوح ومصطفى محمد، بالإضافة إلى الوصول للأدوار الإقصائية في المونديال.

وأكمل شيتوس، الجيل الحالي للمنتخب الأولمبي يمتلك عناصر مميزة أمثال إبراهيم عادل ومحمود صابر في بيراميدز، وأسامة فيصل من البنك الأهلي وغيرهم، لكن الفارق أنهم لا يشاركون بصفة أساسية مع فرقهم.



وأوضح تصريحاته، لم يتصل بي أحد من اتحاد الكرة لإدارة أي منصب في الجبلاية، ومستعد لخدمة الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأولمبي بشكل ودي، ومنحه قاعدة بيانات عن اللاعبين في هذه المرحلة السنية، أنا في خدمة كيان منتخب مصر في أي وقت.

وعن خطوته المقبلة، أكد شيتوس أنه يرغب في تولي الإدارة الفنية لأي فريق ولكن هذه المرة كرجل أول، وليس مساعد".

وأتم شيتوس، كان هناك تفاوض منذ أيام حول تولي مهمة مصر المقاصة، وأبارك للكابتن مصطفي يونس وأتمنى له كل التوفيق".