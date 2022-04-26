عوامل جينية وحالة نفسية .. أسباب تساقط الشعر من الجذور

مشكلة تساقط الشعر عند بعض النساء يمكن أن تشغلهم وتسبب لهم الكثير من الإحراج ، خاصة أن الشعر يمنح المرأة جمالها ، لذلك قد تلجأ النساء اللواتي يعانين من مشكلة تساقط الشعر إلى طرق مختلفة حفاظاً على مظهر شعرهن ، القوة والنضارة.

ومن موقع health beauty نتحدث عن طرق علاج تساقط الشعر المثبتة للنساء وأسباب تساقط الشعر عند النساء.

سبب تساقط الشعر من الجذور:



قبل الحديث عن علاج تساقط الشعر عند النساء لنتعرف على أسباب تساقط الشعر من الجذور عند النساء ومن اهمها:

العامل الجيني:

يمكن أن تنتقل جينات الأب إلى الأبناء ، حيث يؤدي ذلك إلى انتقال بعض الجينات.

مثل الجينات المسؤولة عن تساقط الشعر والصلع.

لا تعاني النساء من الصلع الكامل ، لكنهن يعانين من مشاكل الشعر الرقيق للغاية.

أما الرجال فهم يعانون من الصلع ثم يلجأون إلى الجراحة التجميلية وتحديداً عمليات زراعة الشعر من أجل الحصول على شعر جديد.

الاضطرابات الهرمونية في الجسم:

عندما يحدث تغيير في مستوى الهرمونات في الجسم ، يمكن أن يؤثر ذلك على نمو الشعر وقد يؤدي إلى تساقط الشعر.

يمكن أن تحدث هذه الاضطرابات في حالات الحمل ، أو متلازمة تكيس المبايض التي تصيب النساء.

أو عندما تصل المرأة إلى سن اليأس.

كما يحدث عند وجود خلل في عمل الغدة الدرقية.



حالات التوتر والقلق والضغط النفسي:

في بعض الأحيان ، قد تتسبب بعض الصدمات النفسية أو الجسدية في تساقط الشعر ، لكنها مؤقتة فقط.

تؤثر الحالة النفسية للإنسان على صحة الشعر والجلد.

العناية المفرطة بالشعر:

التصفيف المفرط للشعر الذي يعتمد على الشد يسبب ثعلبة الشد.

والزيوت المستخدمة في الحمامات عند استخدامها بكثرة يمكن أن تسبب التهاب بصيلات الشعر مما يسبب تساقط الشعر.



الآثار الجانبية لتناول بعض الأدوية والمكملات الغذائية:

يمكن أن يكون سبب تساقط الشعر تناول بعض الأدوية المضادة للسرطان أو التهاب المفاصل.

أو الأدوية التي تعطى لمرضى القلب ، أو أدوية ارتفاع ضغط الدم .