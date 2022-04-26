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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عصام هلال: التحديات الاقتصادية صعبة على أي حكومة إلا الشعب المصري

المستشار عصام هلال،
المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ

قال المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس السيسي أمس بها رسائل مهمة للداخل والخارج، مشيراً إلى تواجد الرئيس في جنوب الوادي، معقباً: "هذا الأمر له مغزى كبير جداً يمس الأمن القومي المصري".

وأضاف عصام هلال خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مصر خطت خطوات كبيرة في توفير السلع الغذائية خاصة منذ عام 2017، مشيراً إلى أن هناك إصرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي على جعل المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الهامة، يكفي لمدة 6 أشهر.

ونوه عضو مجلس الشيوخ أن  الإصلاح الاقتصادي كان تحدي كبير، معقباً: "التحديات الاقتصادية هي بمثابة تحدي كبير على أي حكومة ولكن ليس تحدي صعب على الشعب المصري".

وتابع عصام هلال قائلاً: "الرئيس راهن بالفعل على الشعب المصري منذ البداية في تحمله لسياسة الإصلاح الاقتصادي".

عصام هلال برنامج صباح البلد صدى البلد الرئيس عبد الفتاح السيسي المخزون الاستراتيجي

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