المكتب الثقافى بروما: فتح باب التقدم للحصول على الدكتوراه

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أن المكتب الثقافى بروما أفاد بأن مدرسة الدكتوراه العليا ببيزا قد فتحت باب التقدم لمنح للحصول على درجة الدكتوراه فى التخصصات الآتية:

- الرياضيات والمعلوماتية:

- الفيزياء

- الكيمياء

- الأحياء

- العلوم السياسية

- تاريخ- آداب

- فنون

- فلسفة

- تربية

- علم نفس

- اجتماع

واوضحت أنه لمزيد من المعلومات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط الالكترونى التالي ، وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

بينما كان قد تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.كريم همام مدير معهد إعداد القادة، حول أنشطة المعهد خلال شهر رمضان استكمالًا لاستراتيجية المعهد في نشر الفكر الصحيح وتحصين المجتمع من الأفكار المغلوطة، وتوضيح الحقائق ومواجهة الآثار السلبية للفكر المتطرف، وتماشيًا مع توجهات واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر معهد إعداد القادة.

وأفاد التقرير بأن المعهد عقد أمسية ثقافية اجتماعية وترفيهية لطلاب جامعة حلوان، وتضمنت محاضرة عن مُحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية والتسامح ونبذ العنف، بالإضافة إلي إقامة دوري رياضي وعقد العديد من الأنشطة الرياضية المختلفة.

وأضاف التقرير أن المعهد نظم أيضًا فوجًا تحت شعار "البطولة .. أنت الأقوى"، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي، بحضور ٢٥٠ طالب وطالبة من الجامعات المصرية، وتضمن الفوج العديد من المحاضرات والندوات التي تُسهم فى رفع الوعي بقضايا المجتمع، وتتمثل في ندوة بعنوان "تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة والمغلوطة"، وندوة عن "تحديات الأمن القومي المصري"، وكذلك ندوة بعنوان "المخدرات ودور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي"، كما تضمن الفوج أنشطة متنوعة ومجالات تسابق واختتم الفوج بنهائي البطولة وتوزيع الكؤوس وشهادات التقدير على الفائزين.