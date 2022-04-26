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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. برلمان شباب الشرقية يحصد 8 مقاعد بنموذج محاكاة مجلس النواب

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية انه حصد برلمان شباب الشرقية العديد من المقاعد بأولى نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية "نموذج محاكاة مجلس النواب" لبرلمان شباب مصر ، لأول مرة فى تاريخ برلمان شباب محافظة الشرقية ، والتى أجريت بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة .

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية انه ترأس أحمد كرم عضو برلمان شباب الشرقية الجلسة الافتتاحية للإجراءات لإنتخاب رئيس ووكيلين ، باعتباره أكبر الأعضاء سناً ، وأدار الجلسة والإجراءات بصورة متميزة ومشرفة ، حتى إعلانه تسلم الرئيس المنتخب رئاسة الجلسة لاستكمال العملية الإنتخابية للوكيلين واللجان النوعية.

وأشار إلى أنه نجح أعضاء برلمان شباب الشرقية فى إنتخابات برلمان شباب مصر، حصد منصب وكيل تانى ضمن تشكيل هيئة المكتب، وعدد من مقاعد اللجان وصلت لـ٧ مقاعد، تمثلت فى رئاسة ٣ لجان نوعية ، ومقعدين أمانة سر، ومقعدين فى منصب وكيل لجنة، وذلك ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية.

 

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الجدير بالذكر أنه حققت روض عبدالحليم الحنفى الفوز بمنصب وكيل تانى لبرلمان شباب مصر ، ومحمد حسن عطية رئيس لجنة المقترحات والشكاوى ، ومحمود أحمد فؤاد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف ، و محمود محمد أحمد رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى .

فيما حصد أحمد ياسر منصب أمين سر لجنة المقترحات والشكاوى ، وأشرف عبده إبراهيم أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى ، بينما حصد أحمد أيمن أحمد منصب وكيل أول لجنة الإعلام ، وآية محمد يوسف وكيل ثانى لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ أولى نماذج محاكاة الحياة السياسية لبرلمان الشباب"نموذج محاكاة مجلس النواب "، والذى  تنظمه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة ، تحت شعار "كُن قياديًا ... كُن مؤثرًا " ، بمشاركة 596 شابًا وشابة من هيئة المكتب واللجان النوعية من كافة محافظات الجمهورية،الفائزين فى الانتخابات التى أجرتها الوزارة إليكترونياً ، والمُعينين من قِبل وزير الشباب والرياضة ،خلال الفترة من 24 لــ 27 إبريل الجارى بدار الهيئة الهندسية .

 

ومن جانبه قدم الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية ، التهنئة لأعضاء برلمان شباب الشرقية ، بعد حصدهم العديد من المقاعد خلال إنتخابات برلمان شباب مصر وظهورهم بالمظهر المشرف الذى يليق بمكانة محافظة الشرقية ومديرية الشباب والرياضة ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة ، ومقدما الشكر للدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية والزملاء بالإدارة على المجهودات المبذولة خلال الفترة الحالية ، وتحقيق إنجاز كبير يضاف لسجل إنجازات مديرية الشباب والرياضة بالشرقية . 

 

يذكر أن برلمان شباب الشرقية شارك ب ٢٧ عضو فى أولى نماذج محاكاة الحياة السياسية لبرلمان الشباب"نموذج محاكاة مجلس النواب " على مستوى الجمهورية .

 

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، وتوجيهات وإشراف أحمد عفيفى وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى ، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، و راندا البيطار مدير عام إدارة برلمان الطلائع والشباب بالوزارة ، ومتابعة الدكتور أيمن عبدالمقصود وكيل المديرية للشباب ، والدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية والدكتور أحمد جمال نجم  الخبير البرلماني واستشاري بناء قدرات الشباب بالوزارة ، والزملاء بإدارة البرلمان والتعليم المدنى .

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