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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الطلاب عن الأنشطة الرياضية: اكثر ماتوقعنا..نطمح للمشاركة الدولية في عدد من الألعاب

النشاط الرياضي
النشاط الرياضي

يسعى الاتحاد الرياضي للجامعات إلى تقديم كافة سبل الدعم للطلاب للتميز الرياضي بعدد من الألعاب بالإضافة إلى استضافة البطولات الدولية من بينها بطولة العالم للاسكواش.


بينما قال الطالب محمد محمود،  إن الجامعات تقدم كم كبير من الأنشطة الرياضية المتنوعة،  مشيرا إلى أنه يأمل أن يتميز في رياضة ليكون بطل دولي تفخر به جامعته ودولته.

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وأشار محمد مجدي إلى أن الطلاب المصريين يتمتعون بقدر كبير من التقدير للانشطة الرياضية والرياضيين بالجامعات على عكس ما كنت أتوقع وهو أن الجامعات توفر هذا الكم من الرياضيات المتنوعة.


بينما قالت الطالبة سلمى محمد ، إنها تطمع إلى التطور في الاسكواش والمشاركة الدولية والحصول على البطولات.

 

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