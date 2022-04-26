بأسعار زمان.. وزيرة الثقافة تضع اللمسات النهائية لإطلاق مشروع سينما الشعب

اجتمعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان تامر عبد المنعم مدير قصر السينما، وذلك لوضع اللمسات النهائية الخاصة باطلاق مشروع "سينما الشعب .. سينما النهاردة .. بأسعار زمان" والمقرر انطلاقه أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأأكدت عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن المشروع القومى “سينما الشعب .. سينما النهاردة .. بأسعار زمان” يضم مجموعة من الافلام الوثائقية والمعرفية والتوعوية للشباب قبل العروض الرئيسية بدور عرض سينما الشعب.

وأوضحت أن المشروع سينطلق اعتبارا من اول ايام عيد الفطر المبارك بالفيلم الوثائقى التجلى الذى يعرض قبل فيلم العيد " واحد تاني " لاحمد حلمي.

واضافت ان فيلم التجلى مدته 4 دقائق وهو من ابداعات اوائل الاقسام من خريجي الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما دفعة ديسمبر 2022 تحت اشراف الفنان تامر عبد المنعم وهم المخرج عبد الله مرسي ، السيناريست علاء فرغلي ، مونتاج احمد سرحان ، تصوير عبد الرحمن محمد والتعليق الصوتي للاعلامي الكبير مفيد فوزي.

وأشارت إلى انه من انتاج الادارة العامة للثقافة السينمائية ويعد نتاج معسكر سانت كاترين السينمائي الذي اقيم في شهر يناير الماضي ضمن فعاليات مبادرة ابدأ حلمك .. السينما بين ايديك.

واوضحت انه يروى قصص المقدسات فى منطقة سانت كاترين سعيا للترويج لاحد الاماكن التى تلقى اهتماما من الدولة المصرية حيث يتناول الجبل الذي تجلي عليه الله لنبيه موسي ، واهمية المزار العالمي الذى يستقبل السياح من شتي بقاع الارض، كما يستعرض قصة دير القديسة سانت كاترين الذي يحتضن مسجدا ويضم بئر سيدنا موسي والشجرة التي استظل بها.