أهمها الاضطرابات الجينية.. 6 أسباب محتملة لانقطاع الطمث المبكر

تشير الدراسات إلى أن معظم النساء يصبن بانقطاع الطمث في الأربعينيات من العمر ، وعادة بين الفئات العمرية 45-55 سنة. ومع ذلك ، عندما يصل سن اليأس قبل سن الأربعين ، لأسباب مختلفة ، فإنه يسمى انقطاع الطمث المبكر.

وفقا لموقع هيلث تعد من ضمن أسباب الطمث المبكر فشل المبايض ونقص هرمون الاستروجين في سن مبكرة إليك الأسباب المحتملة أو عوامل الخطر لانقطاع الطمث المبكر أو المبكر.

1. تاريخ العائلة



وفقًا لدراسة ، فإن خطر الإصابة بالحالة المرتبطة بتاريخ العائلة يكون أكبر في الأقارب من الدرجة الأولى مثل الأخت ، يليهم العديد من الأقارب وحالات أخرى من انقطاع الطمث المبكر.

2. الاضطرابات الجينية



وفقًا لدراسة ، قد يؤدي الخلل الوظيفي في الجينات إلى فشل المبيض ويؤدي إلى انقطاع الطمث المبكر. و تشوهات الكروموسومات وخلل تكوين المبيض

3. سوء التغذية



تتحدث دراسة عن انقطاع الطمث المبكر وتقول إن النساء اللواتي ولدن بين هذه الفترات يعانين من سوء التغذية

4. اضطرابات المناعة الذاتية



اضطرابات المناعة الذاتية مسؤولة عن حوالي 30-60٪ من حالات انقطاع الطمث المبكر. يعد فرط نشاط الغدة الدرقية أو المشكلات المتعلقة بالغدة الدرقية من بين الأسباب الرئيسية لهذه الحالة. غالبًا ما تؤدي حالات المناعة الذاتية هذه إلى نقص هرمون الاستروجين وتسبب الوصول المبكر لانقطاع الطمث.

5. العلاج الكيميائي



العلاج الكيميائي هو طريقة علاج للسرطان تستخدم عقاقير أو أدوية قوية مضادة للسرطان. تشير الدراسات إلى أن النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث اللائي خضعن للعلاج الكيميائي من المرجح أن يعانين من انقطاع الطمث أو عدم انتظام الدورة الشهرية ، يليها انقطاع الطمث المبكر في كثير من الحالات

6. الاستئصال الجراحي للمبيض أو الرحم



تؤدي العمليات الجراحية مثل استئصال المبيض واستئصال الرحم إلى نقص مزمن وحاد في الهرمونات مثل هرمون الاستروجين الذي ينتجه المبيضان ، مما يؤدي إلى انقطاع الطمث المبكر.