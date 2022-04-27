عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أهمها الاضطرابات الجينية.. 6 أسباب محتملة لانقطاع الطمث المبكر

صدى البلد

 تشير الدراسات إلى أن معظم النساء يصبن بانقطاع الطمث في الأربعينيات من العمر ، وعادة بين الفئات العمرية 45-55 سنة. ومع ذلك ، عندما يصل سن اليأس قبل سن الأربعين ، لأسباب مختلفة ، فإنه يسمى انقطاع الطمث المبكر.

وفقا لموقع هيلث تعد من ضمن أسباب الطمث المبكر  فشل المبايض ونقص هرمون الاستروجين في سن مبكرة إليك  الأسباب المحتملة أو عوامل الخطر لانقطاع الطمث المبكر أو المبكر.

1. تاريخ العائلة


 وفقًا لدراسة ، فإن خطر الإصابة بالحالة المرتبطة بتاريخ العائلة يكون أكبر في الأقارب من الدرجة الأولى مثل الأخت ، يليهم العديد من الأقارب وحالات أخرى من انقطاع الطمث المبكر. 

2. الاضطرابات الجينية


وفقًا لدراسة ، قد يؤدي الخلل الوظيفي في الجينات  إلى فشل المبيض ويؤدي إلى انقطاع الطمث المبكر. و تشوهات الكروموسومات وخلل تكوين المبيض

3. سوء التغذية


تتحدث دراسة عن انقطاع الطمث المبكر وتقول إن النساء اللواتي ولدن بين هذه الفترات يعانين من  سوء التغذية 

4. اضطرابات المناعة الذاتية


اضطرابات المناعة الذاتية مسؤولة عن حوالي 30-60٪ من حالات انقطاع الطمث المبكر. يعد فرط نشاط الغدة الدرقية أو المشكلات المتعلقة بالغدة الدرقية من بين الأسباب الرئيسية لهذه الحالة. غالبًا ما تؤدي حالات المناعة الذاتية هذه إلى نقص هرمون الاستروجين وتسبب الوصول المبكر لانقطاع الطمث. 

5. العلاج الكيميائي


العلاج الكيميائي هو طريقة علاج للسرطان تستخدم عقاقير أو أدوية قوية مضادة للسرطان. تشير الدراسات إلى أن النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث اللائي خضعن للعلاج الكيميائي من المرجح أن يعانين من انقطاع الطمث أو عدم انتظام الدورة الشهرية ، يليها انقطاع الطمث المبكر في كثير من الحالات

6. الاستئصال الجراحي للمبيض أو الرحم


تؤدي العمليات الجراحية مثل استئصال المبيض واستئصال الرحم إلى نقص مزمن وحاد في الهرمونات مثل هرمون الاستروجين الذي ينتجه المبيضان ، مما يؤدي إلى انقطاع الطمث المبكر.

 

الاضطرابات الجينية سوء التغذية اضطرابات المناعة العلاج الكيميائي الاستئصال الجراحي للمبيض health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم كوبري فارس بكوم أمبو إلى 7 وفيات

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها في ليلة 25

سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق

حوار جانبي.. الرئيس السيسي يصافح حمدين صباحي بحفل إفطار الأسرة المصرية

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

إلغاء الفواتير الورقية أول يوليو.. تعرف على البديل وطريقة دفع خدمات المياه والكهرباء والغاز

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة.. أسباب انقطاع الطمث المبكر و7 أطعمة للحفاظ على صحة الفم

الاضطرابات الجينية أبرزها.. 4 أسباب وراء انقطاع الطمث المبكر

ترشيحاتنا

السيسي يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر ويكرم أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم

تعرف على بنود العقد بين شركة التمويل الاستهلاكي والعميل

عودة فيروس إيبولا الفتاك من جديد| تفاصيل

كارتيرون يطلب ضم أوباما إلى الاتفاق السعودي لموسم واحد

إيطاليا تدرس تأميم مصفاة نفط روسية.. وموسكو تقطع إمداد الغاز عن دولتين

الجبلاية ردا على ضياء السيد بشأن مكافآت المنتخب: الأمور يتم تهويلها بدون داع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مسلسل الفرص الضائعة.. هل ضمن مانشستر سيتي التأهل أم يفعلها بنزيما ورفاقه؟

مسيحية عشقت الأذان وقراءة القرآن.. قصة سناء جميل مع صوت المسجد المجاور

شاهد.. حارس ينقذ امرأة من أسفل عجلات قطار في الهند

مسلسل توبة الحلقة 25.. عمرو سعد يهدد شقيقه بتسجيلات عن تجارة المخدرات

فيديو

قرارات وتكليفات السيسي للحكومة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

انتهت بدماء على الطريق.. رحلة 5 طلاب جمعتهم الصداقة سويا حتى الموت

موعد صلاة عيد الفطر بجميع المحافظات .. تفاصيل

15 جنيها كحد أدنى .. تفاصيل زكاة الفطر وموعد إخراجها

المزيد

ساحة رأي

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ