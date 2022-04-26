مصطفى زمزم: دورنا مساندة الدولة وسعداء بالتدشين الرسمي للتحالف الوطني للعمل الأهلي

قال الدكتور مصطفى زمزم ، رئيس مجلس أمناء " صناع الخير " ، إن التحالف يخدم 7.5 مليون مواطن هم الأكثر حاجة للدعم ، مشيدا بالتدشين الرسمي للتحالف الوطني للعمل الأهلي ، والذي سيكمل عمله حتة نهاية العام الجاري ، والذي يسهم في مساندة الدولة في الأزمة العالمية الحالية .

وأضاف الدكتور مصطفى زمزم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " التاسعة " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يمتلك قاعدة بيانات دقيقة ، نتيجة لجهود الغرفة المركزية لحياة كريمة ، مؤكدا : "بنتكلم بوثائق دلوقتي وكل أهالينا بقوا على قاعدة واحدة وقادرين دلوقتي نحدد مين اللي موصلش ليه مساعدات " .

وتابع " زمزم " ، أن تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي يعتبر تدشين تاريخي للجهود المجتمعية التي تشهدها الدولة الفترة المقبلة .

وفي سياق متصل ، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج حياة كريمة يعني أننا نعيد بناء بلد كاملة وعدد سكان الريف 60 مليون مواطن.

وأضاف مصطفى مدبولي، في كلمة له في حفل إفطار الأسرة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك دول كاملة لا يوجد بها هذا العدد من المواطنين، مضيفا أن تكاليف هذا البرنامج ثلاثة أضعاف بناء أشياء من جديد والتكلفة تزيد.

