شاهد لحظة انقلاب حافلة مدرسية بعد الاصطدام بسيارة موستانج بنيو مكسيكو| فيديو

كشفت لقطات مرعبة لحظة اصطدام حافلة مدرسية، بسيارة موستانج مسرعة، في مدينة البوكيرك بنيو مكسيكو، ليؤدي هذا الحادث إلى نقل سبعة أطفال إلى المستشفى أصيب اثنان منهم بجروح خطيرة.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، يمكن رؤية عبر الفيديو 23 طالبًا في المرحلة الإعدادية وهم يتحدثون أثناء عودتهم إلى المنزل من المدرسة ، وبعضهم يتجولون بين المقاعد ، في اللحظات التي سبقت الاصطدام بالسيارة المسرعة.

ويوضح الفيديو لحظة انقلاب الطلاب إلى أحد جانبي الحافلة ثم الآخر ، بينما كانت الحافلة تتدحرج على جانبها.

كان السائق السيارة المتسببة في الحادث يقود سيارته بسرعة حوالي 110 أميال في الساعة عندما انحنى إلى جانب الركاب في الحافلة بالقرب من عجلتها الخلفية في حوالي الساعة 5 مساءً.

وافادت الصحيفة ان السائق كان يتسابق بسيارة من فئة موستانج بيضاء متجهة غربًا في شارع جيبسون قبل لحظات من الحادث.

وذكرت إدارة شرطة البوكيرك أن سائق السيارة المسرعة، الذي نقل إلى مستشفى جامعة نيو مكسيكو مصابًا بكسر في عظم الفخذ ، لم يكن في حالة سكر عندما اصطدم بالحافلة.

فيما نُقل سبعة من طلاب مدرسة جورج آي سانشيز التعاونية المجتمعية إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وافادت الصحيفة ان اثنان من طلاب الحافلة أصيبوا بجروح خطيرة في ساقيهما ، بما في ذلك كسر في عظم الفخذ ، كما أصيبت فتاة بالغة من العمر 13 عامًا بكسر في الحوض تطلب جراحة .

