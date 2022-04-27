رئيس جامعة بنى سويف يشهد أول مشروع تخرج لطلاب التربية الرياضية بـ"حياة كريمة"

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، أول مشروع تخرج لطلاب الفرقة الرابعة بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية بعنوان بأيدينا نفرح أهالينا بقرية الضباعنة بمركز ببا والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك انطلاقا من دور الجامعة فى خدمة المجتمع المحيط بها، ومشاركة الطلاب فى دعم مجهودات الدولة نحو التنمية.

وذلك بحضور محمد سليم أمين عام الجامعة، والكابتن محمد فاروق مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، الدكتوره رشا محمد توفيق وكيل كلية التربية الرياضية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتوره سامية فريد رئيس قسم الإدارة الرياضية والترويح، والدكتور مختار أمين عميد كلية التربية الرياضية الأسبق، وعدد من طلاب الكلية.

وأوضح الدكتور منصور ، أن مبادرة الطلاب جاءت إنطلاقا من الدور الخدمي والتنموي للجامعة تجاه المجتمع والبيئة المحيطة بها، بمحافظة بنى سويف والمساهمة الفعالة بالاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا مؤكداً حرص الجامعة على المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" بالإضافة إلى تنظيم عدد من القوافل التنموية الشاملة لعدد من القري خلال الفترة الماضية بهدف تقديم الخدمات المجتمعية لتلك القري.

وأكد رئيس جامعة بنى سويف أن المبادرة شملت العديد من الفاعليات وبعض الفقرات الرياضية وتوزيع هدايا على الأطفال والأهالي، مثنيا على دعم الجامعة لمشروع تخرج الطلاب وتوفير كافة الإمكانيات لهم.

