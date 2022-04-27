الطقس في الأردن.. أجواء دافئة بالمرتفعات ورياح مثيرة للغبار

تكون درجات الحرارة اليوم الأربعاء، فى الأردن أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-5) درجات مئوية.

وتستمر الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة لسقوط زخات من المطر في شرق المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء يوم غدٍ الخميس، دافئة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع خلال ساعات النهار سقوط زخات متفرقة من المطر في شرق المملكة قد يصحبها الرعد احياناً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في المرتفعات الجبلية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول مع ساعات الليل المتأخرة إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار ما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الاجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، ومغبرة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً في جنوب وشرق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 15، وفي مرتفعات الشراة 28 - 13، وفي مناطق البادية 33 - 16، وفي مناطق السهول 31 - 17، وفي الاغوار الشمالية 37 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 23، وفي البحر الميت 38 - 22، وفي خليج العقبة 38 - 21 درجة مئوية.