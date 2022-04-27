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رئيس التحرير
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برلمان

خارجية الشيوخ: حزمة القرارات الرئاسية تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق الأمن الغذائى والحماية الاجتماعية

النائب د عفت السادات
النائب د عفت السادات ، عضو مجلس الشيوخ

اكد النائب د عفت السادات رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ و رئيس حزب السادات الديمقراطي،  على أهمية حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية.

و قال د . السادات فى بيان صحفى له أن القرارات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس تستهدف الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية ، و تحقيق الاكتفاء الذاتي بما يحقق المصلحة العليا للوطن ، كما  تؤكد اهتمام القيادة السياسية ايضا بملف الحماية الاجتماعية بما يحقق صالح  الفئات البسيطة و محدودي الدخل .

وأكد د السادات على أهمية الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ، مشيدا بتكليف الرئيس للحكومة  بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة ، بمستهدف ١٠ مليار دولار سنوياً ولمدة ٤ سنوات ، و  كذلك التكليف الرئاسي للحكومة  بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.

و قال د . السادات ان التكليفات الرئاسية تؤكد اننا امام قيادة سياسية تتفاعل بشكل سريع مع التحديات العالمية ، التي تلقي بظلالها على ألدولة المصرية  ، مشيدا بتكليف الرئيس الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

و اشار د عفت السادات ان تكليف الحكومة بتقديم  الدعم لمزارعي القمح في مصر  ، و زيادة المحفزات المقدمة للمزارعين ، يؤكد استمرار جهود الدولة الرامية لدعم الفلاح  و  تحقيق الاكتفاء الذاتي و الأمن الغذائي للدولة المصرية .

و اشاد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ ، بما اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من ان المرحلة القادمة ستشهد دعماً مضاعفاً للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد  ، مؤكدا على اهمية  إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

وأكد د عفت السادات على أهمية ما أعلنه الرئيس من إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، خاصة بعد  توسيع  توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية .

و لفت د السادات إلى ان قرار الرئيس  باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات ، قرار إنساني هام ادخل  البهجة و السرور داخل عدد كبير من الاسر المصرية .

و شدد د عفت السادات على أهمية رسالة الرئيس التي قالها الرئيس  من إن الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف في الرأي لايفسد للوطن قضية ، قائلا  " هذه الرسالة تقطع  الطريق على اهل الشر “  و تكشف ملامح الجمهورية الجديدة التي تختلف كثيرا عن عهود سابقة، مشيدا  بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية”..

الرئيس عبد الفتاح السيسي إفطار الأسرة المصرية القرارات الاقتصادية الاكتفاء الذاتي محدودي الدخل

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