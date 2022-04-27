«الزراعيين»: ندعم بيان السيسي لإطلاق الحرية الكاملة للتعبير عن الآراء في أداء الحكومة

أعلنت النقابة العامة للمهن الزراعية دعمها ومساندتها لبيان الرئيس السيسي بشأن انفتاح الدولة المصرية علي كافة الأطياف وإطلاق الإبداع والحرية الكاملة للتعبير عن الآراء في أداء الحكومة وطرق تطوير التنمية والتحول للتنمية المستدامة والشراكة الدولية والإقليمية والمحلية في كافة المجالات ورغم حدة وقسوة الأحداث الدولية في أوكرانيا وروسيا وانعكاسها علي الاقتصاد العالمي كله ومن بينها مصر إلا أن الدولة المصرية نجحت في عبور هذه الأزمة الحادة بفضل تفهم الشعب المصري لصدق التعامل من القيادة السياسية بكل مناحي الحياة اليومية للمواطن المصري وخاصة في شهر رمضان الذي لم يشعر المواطن فيه بنقص أي سلعة .



يأتى ذلك استجابة لدعوة الرئيس السيسي للحوار المجتمعي الموسع يشارك فيه الأطراف الثلاثة للمجتمع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بكافة أطيافه الأحزاب والمؤسسات والكيانات الأهلية والشعبية.

وحيث توشك مصر علي استضافة كوب 27 لمؤتمر المناخ العالمي في شرم الشيخ ليزيد من المكانة المصرية بين كل دول العالم في قدرة الدولة المصرية علي استضافة اكبر حدث عالمي يشارك فيه علي ارض مصر أكثر من 30 ألف مشارك من كافة دول العالم .

و تحي نقابة الزراعيين الجهد الخارق الذي بذله الرئيس عبر العامين الأخيرين علي وجه الخصوص في ظل أزمة دولية طاحنة لتعبر مصر أصعب لحظات مرت بكافة دول العالم وحيث كانت كافة أطراف العمل السياسي المصري تنتظر انفتاحا محدودا للعمل السياسي والتنموي في مصر إذا بالرئيس السيسي يطلق نداء مخلصا لكافة أطياف المجتمع في ظل تواجد مفاجئ للجميع بمشاركة قيادات ظن البعض أنها علي خلاف مع النظام فإذا الرئيس يدعونهم جميعا لإفطار العائلة المصرية بكل ترحاب لان كلهم أبنائه لا فرق بين مؤيد ومعارض وهكذا فتح الرئيس السيسي الباب علي مصراعيه لكل التيارات الفكرية والسياسية أن تدلي بدلوها في مستقبل مصر شكلا وموضوعا دون تحفظ أو استبعاد ، ولقد فعل الرئيس ما عليه وبقي علينا أن لا نتردد ولا نتأخر عن صياغة مستقبل الجمهورية الجديدة التي بدأت خطواتها الفعلية بإعلان الرئيس السيسي اليوم هذا الحوار الوطني السياسي النادر والمتميز.