عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفلاحين: اهتمام السيسي بمحصول القمح يشجع المزراعين علي زيادة التوريد للصوامع

القمح
القمح

أشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة والأجهزة المعنية  خلال حفل إفطار الأسرة المصريه بتعزيز كافة أوجه الدعم لمزارعي القمح ، لافتا إلي أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحصول القمح وتوجيهاته بزيادة المحفزات لمزارعيه  سوف يشجع المزراعين علي زيادة نسبة التوريد 

وأضاف عبدالرحمن أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه مزارعي الاقماح وزيادة الحافز المادي  المقدم لهم سوف يساهم في تقليص الفجوة بين الانتاج والاستهلاك بما يسرع طموحنا للاكتفاء الذاتي من الأقماح خلال سنوات قليلة. 

وأشار عبدالرحمن إلي  أن الموسم الحالي لزراعة الأقماح هو أكبر المواسم مساحة حيث وصلت المساحات المنزرعة الي 3.6 مليون فدان لأول مره ويتوقع إنتاجية تصل الي 10.5مليون طن 
ومع تشجيع مزارعي الاقماح لتوريد أكبر كمية ممكنة بتحديد سعر 885جنيه لأردب القمح درجة نقاوة 23.5 بزياده  160 جنيه عن الموسم الماضي وعزم الحكومة صرف مستحقات المزارعين فور التوريد بالإضافة إلي توفير نقاط تجميع تصل الي400نقطه لتسهيل عمليات التوريد وتقليل تكلفة النقل فإنه من المتوقع أن تزيد الكميات التي تورد للحكومه عن5مليون طن.

وطالب عبدالرحمن مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب بالمساهمه في تسهيل عمليات توريد الاقماح 

وطالب مزارعي الاقماح بالالتزام بتوريد أكبر كميه ممكنه من انتاجهم للمساعده في تخطي الظروف الاستثنائية الحاليه وتوفير الأقماح لصناعة رغيف الخبز المدعم.

الفلاحين اهتمام السيسي محصول القمح المزراعين التوريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر بالفيفا: اعتماد نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون.. وإيقاف جاساما

تراجع 15 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-4-2022

صعود صاروخي.. 35جنيها ارتفاعا في سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022

إلغاء الفواتير الورقية أول يوليو.. تعرف على البديل وطريقة دفع خدمات المياه والكهرباء والغاز

ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم كوبري فارس بكوم أمبو إلى 7 وفيات

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

سلامة الغذاء تمنح أندومي مهلة 48 ساعة لسحب المنتج نهائيا من الأسواق

وزير النقل : تذكرة موحدة لكافة وسائل المواصلات المتواجدة بمحطة عدلي منصور|صور

ترشيحاتنا

القابضة للأدوية: حققنا 378 مليون جنيه صافي ربح مجمعا خلال 2021/2020

شبانة: التصميم الجديد لمبنى نقابة الصحفيين يتحمل أكثر من 50 سنة

بالقانون.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تصنيع أجهزة اتصالات دون ترخيص

الداخلية: إحباط محاولات حجب 109 أطنان سلع غذائية ومواد بناء

جبر: نحن على أعتاب مرحلة جديدة من المشاركة السياسية والكل مدعو لها

السنغال تقترب من استضافة نهائي دوري الأبطال.. وجنوب إفريقيا البديل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المصريون حشوه بالدنانير| قصة كعك العيد.. كيف تم اكتشافه وأول من أكله؟

تحذير هام ونصيحة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الأيام المقبلة؟

بعد مسلسل الفرص الضائعة.. هل ضمن مانشستر سيتي التأهل أم يفعلها بنزيما ورفاقه؟

مسيحية عشقت الأذان وقراءة القرآن.. قصة سناء جميل مع صوت المسجد المجاور

فيديو

قرارات وتكليفات السيسي للحكومة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

انتهت بدماء على الطريق.. رحلة 5 طلاب جمعتهم الصداقة سويا حتى الموت

موعد صلاة عيد الفطر بجميع المحافظات .. تفاصيل

15 جنيها كحد أدنى .. تفاصيل زكاة الفطر وموعد إخراجها

المزيد

ساحة رأي

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ