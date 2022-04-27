الفلاحين: اهتمام السيسي بمحصول القمح يشجع المزراعين علي زيادة التوريد للصوامع

أشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة والأجهزة المعنية خلال حفل إفطار الأسرة المصريه بتعزيز كافة أوجه الدعم لمزارعي القمح ، لافتا إلي أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحصول القمح وتوجيهاته بزيادة المحفزات لمزارعيه سوف يشجع المزراعين علي زيادة نسبة التوريد

وأضاف عبدالرحمن أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه مزارعي الاقماح وزيادة الحافز المادي المقدم لهم سوف يساهم في تقليص الفجوة بين الانتاج والاستهلاك بما يسرع طموحنا للاكتفاء الذاتي من الأقماح خلال سنوات قليلة.

وأشار عبدالرحمن إلي أن الموسم الحالي لزراعة الأقماح هو أكبر المواسم مساحة حيث وصلت المساحات المنزرعة الي 3.6 مليون فدان لأول مره ويتوقع إنتاجية تصل الي 10.5مليون طن

ومع تشجيع مزارعي الاقماح لتوريد أكبر كمية ممكنة بتحديد سعر 885جنيه لأردب القمح درجة نقاوة 23.5 بزياده 160 جنيه عن الموسم الماضي وعزم الحكومة صرف مستحقات المزارعين فور التوريد بالإضافة إلي توفير نقاط تجميع تصل الي400نقطه لتسهيل عمليات التوريد وتقليل تكلفة النقل فإنه من المتوقع أن تزيد الكميات التي تورد للحكومه عن5مليون طن.

وطالب عبدالرحمن مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب بالمساهمه في تسهيل عمليات توريد الاقماح



وطالب مزارعي الاقماح بالالتزام بتوريد أكبر كميه ممكنه من انتاجهم للمساعده في تخطي الظروف الاستثنائية الحاليه وتوفير الأقماح لصناعة رغيف الخبز المدعم.