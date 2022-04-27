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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لذيذ ومميز.. طريقة تحضير كباب الحلة بالخطوات

كباب الحلة
كباب الحلة

يعد كباب الحلة من الأكلات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير كباب الحلة بالكثير من الوصفات المختلفلة والمميزة.

 

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وإليك طريقة تحضير كباب الحلة بالخطوات

مقادير كباب الحلة

1 كيلو لحمة مقطعة
4 حبة بصل مفروم
3 معلقة كبيرة خل أبيض
1 معلقة صغيرة ثوم مفروم
ملح
فلفل أسود
بهارات لحمة
سمن
بقدونس مفروم للتزيين

خطوات تحضير كباب الحلة

أغسلي قطع اللحمة جيداً، وتوضع جانباً.
ضعي السمن في وعاء على النار حتى يسخن.
ضعي قطع اللحم في السمن، وتقلب حتى تحمر وتتشوح.
ضيفي البصل والثوم والخل، وتقلب جيداً.
تبليها بالملح والفلفل الأسود والبهارات، وتقلب مرة أخرى.
تترك على نار هادئة من 40 إلى 60 دقيقة وحتى تنضج.
أحرصي على وضع نصف كوب ماء من وقت لآخر حتى لا تحترق.
توضع في الأطباق، وتزين بالبقدونس المفروم.
 

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