مفيدة شيحة تقدم طريقة سريعة للموز باللبن ..فيديو

عرضت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الرمضاني سكر وشطة، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، طريقة سريعة للموز باللبن.

وخلال الفقرة قالت مفيدة شيحة، إن المكونات اللازمة:

كيلو من فاكهة الموز.

لتر من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الفانيليا البودرة.

مكعبات الثلج.

أما عن طريقة التحضير، إضافة مفيدة شيحة، أن طريقة التحضير، توضع نصف كمية الحليب في الخلاط الكهربائي، وإضافة كمية الموز إليه، وتضاف الفانيليا، ويتم الخلط جيداً في الخلاط الكهربائي حتى الحصول القوام الناعم الكثيف.

وتابعت مقدمة برنامج سكر وشطة، أن يضاف باقي كمية الحليب إلى ما سبق، ثم الخلط، وتضاف مكعبات الثلج إلى العصير، ويتم الخفق مرة أخرى جيداً، ويوضع مشروب الموز بالحليب في أكواب التقديم.