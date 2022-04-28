نسيج واحد.. أسرة قبطية تحترف صنع كحك العيد بأسعار مخفضة في الفيوم ..شاهد

فى محافظة الفيوم وبالتحديد بحى الجون بمدينة الفيوم ، توجد أسرة قبطية مكونة من زوج والزوجة والأخوة امتهنوا تصنيع كحك العيد، حيث يقبل عليهم المسلمين كل عام للشراء ، بأسعار مخفضة تنافس السوق ، وباقى محلات محافظة الفيوم .

ويقول أشرف إسحاق صاحب المحل : إن والدى كان أول حلواني بمحافظة الفيوم يصنع الكحك والبسكويت وكنت أنا وأشقائى نساعده وتعلمنا منه الصنعة وبعد وفاته واصلنا مسيرته فى تصنيع الكحك والبسكوت وكافة انواع الحلويات، وأصبح لنا زبائن من كل مكان بمحافظة الفيوم.

وأضاف أن بداية العمل في حجرة صغيرة أعلى السطوح بمنزلنا ، وتحولت تلك الغرفة بعد ذلك إلى معمل كبير، ونالت شهرة واسعة بين الاسر والاهالى من أبناء محافظة الفيوم ، ويشترى مننا الكحك والبسكوت والغريبة معظم اهالى الفيوم .

واستكمل حديثه رغم أن صناعة الكعك ترتبط بموسم واحد في العام ولا تحقق دخلا كبيرا للأسرة لكن الشهرة التي نالها كعكنا في أحياء المدينة جعلت الكثيرين يرغبون شراءه منا ونشعر بسعادة كبيرة أثناء إعداد الكعك أنا وإخوتي لمشاركة الناس فرحتهم".

وتابع: أن سعر البسكويت ٨٠ جنيها للكيلو، والكحك بـ ٧٠ جنيها للكيلو، وأيضا الغريبة والبيتفور جميعهم بالسمن البلدي مقارنة بأسعار السوق.

ويقول أحمد سيد مهندس زراعى : بأننى أواظب على شراء الكحك والبسكوت سنويا فى عيد الفطر المبارك من عند اخى أشرف أسحق الذى ييبيع لى بأسعار تنافس محلات الفيوم ، بالاضافة الى المهارة والدقة العالية فى الصناعة .

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