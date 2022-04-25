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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل زراعة الفيوم يشارك في يوم حصاد محصول القمح

وكيل وزارة الزراعة
وكيل وزارة الزراعة بالفيوم أثناء الجولة

شارك الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم يوم حصاد بحقل قمح إرشادى للحملة القومية، وذلك في إطار التعاون بين الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح ومديرية الزراعة بالفيوم تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالاهتمام بالزراعات الاستراتيجية الهامة للدولة.


جاء ذلك بحضور الفريق العلمي للحملة متمثل في الدكتور إبراهيم عبدالهادي  رئيس قسم بحوث القمح والدكتور أحمد علي رئيس الفريق العلمي للحملة والدكتورة صباح حمزة أبو العلا  رئيس مكون نقل التكنولوجيا للقمح و الدكتورة هيام قسم بحوث القمح والدكتور حسن استاذ التكثيف المحصولي متفرغ بالبحوث الزراعية والمهندس زينهم عاشور محمد مدير عام الإرشاد الزراعي والمهندس ممدوح إبراهيم حامد اخصائي محصول القمح بالمحافظة والمهندس محمد محمد الصوفى  منسق المحصول بالمحافظة والمهندس بركه قطب بركات  مدير إدارة الفيوم الزراعية و فاطمه جاد مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بالبحوث الزراعية والمهندس عبدالمحسن عبدالعزيز  مفتش الإرشاد بالمركز.

 

حيث تم تنفيذ يوم حصاد موسع خاص بالحملة القومية للنهوض بمحصول القمح علي مستوي المحافظة لدي المزارع محمد إسماعيل عبدالحي بناحية بندر الفيوم مركز الفيوم الصنف جيزه ١٧١.


ويعد هذا الصنف ضمن السياسة الصنفية للمحصول بالمحافظة ونتاج لمجهود دام لمدة ٦ أشهر من متابعه للزراعة ومرور أسبوعي للحقول الإرشادية والتي بلغ عددها ١٧٠ حقلا علي مستوي المحافظة تم تنفيذها لتكون نموذجا للمزارعين يحتذي بها في تطبيق التوصيات الفنية لتحقيق أعلي إنتاجية من وحدة المساحة بالإضافة إلي تنفيذ المؤتمرات الموسعة والندوات الإرشادية والمدارس الحقلية وأيام الحقل المنفذة من قبل الجهاز الإرشادي بالمديرية والحملة القومية والتي أثمرت عن محصول مبشر ووفير من القمح.

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