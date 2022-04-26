حريق بشقة سكنية بعمارات الزراعيين في الفيوم

شب حريق هائل منذ قليل بأحد الشقق السكنية بمساكن الزراعيين بوسط مدينة الفيوم والتهمت النيران كافة محتويات الشقة السكنية من الأجهزة الكهربائية والأثاث.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بنشوب حريق هائل في إحدى شقق برج الزراعيين.

انتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية إلي مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده الى باقى الشقق السكنية المجاورة.

وتبين من التحريات التى أشرف عليها المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم أن الحريق شب بسبب ماس كهربائي.

تم تحرير محضر بالحادث، وبعرضه على النيابة العامة قررت انتداب خبير المعمل الجنائى لعداد تقرير عن أسباب الحريق وتقدير الخسائر الناتجة عن الحريق.

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