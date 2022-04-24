محافظ الفيوم يزور كنائس المحافظة لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد..فيديو

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء أمس ، بزيارة كنيسة مار جرجس والكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية بمدينة الفيوم، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، رافقه خلال الزيارة كل من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والعميد أحمد حسين المستشار العسكري، والدكتور عرفة صبري نائب رئيس جامعة الفيوم، والقيادات التنفيذية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كان فى استقبالهم نيافة الأنبا إبرام مطران الفيوم، والأنبا توماس عدلى أسقف الفيوم والجيزة وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، والقس سمير يونان راعي الكنيسة الإنجيلية بالفيوم، وعددا من القساوسة ورعاة الكنائس بالمحافظة.

قدم محافظ الفيوم تهانيه للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً أن المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية، ويعملون معاً على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، مشيراً إلى أن مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب التى يمر بها العالم، وسوف تبقى منبعاً للسلام والمحبة.

وقال محافظ الفيوم، خلال كلمته أن مصر ضربت أروع الأمثلة فى التنوع وحقوق الإنسان، وممارسة حقيقة للمواطنة بعيدا عن الشعارات، مؤكدا أن مصر تتقدم بشعبها ونسيجها المتماسك خلال السنوات الحالية تحت قيادة سياسية واعية.

وأكد المحافظ، أن ما يحدث في مصر من إنجازات وتنمية لبناء الدولة هو تحقيق فعلي للمواطنة وحقوق الإنسان، لافتًا الى أن ما مرت به الدولة خلال أزمة " كورونا " وخلال الأزمة العالمية من ارتفاع الأسعار، وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية والشعبية ورجال الدين، للخروج من تلك الأزمات بسلام، يدل على قوة وتماسك وتحدي هذا الشعب العظيم.

وأشار "الأنصاري" الى ضرورة تضافر كافة الجهود لنكون جميعاً يداً واحدة من أجل نشر القيم السمحة والغفران والتسامح التى قدمتها مصر وحضارتها العريقة للإنسانية بأسرها على مر العصور، والعمل على دفع عجلة التنمية والتقدم إلى الأمام، داعياً المولى العلي القدير أن يرعى أبناء مصر جميعاً مسيحيين ومسلمين، وأن يوحد صفوفنا ويحمى وطننا من كل مكروه وسوء، فى ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

من جانبهم، أعرب مطران الفيوم، والقساوسة عن بالغ شكرهم لمحافظ الفيوم، وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والمهنئين، مشيرين أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، داعين الله أن يديم على مصر وشعبها الأمن والمحبة والسلام، خاصة أن هذه الفترة بها أعياد كثيرة لإخواننا المسلمين والمسيحيين.

00a4e863-0f3f-430c-b6e1-60daa50e0bd0

998b99b9-5c53-49d9-998d-22a92b318b25

604846a0-2a52-4d12-aaf5-8c70456363fb