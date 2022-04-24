عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يزور كنائس المحافظة لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد..فيديو

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء زيارته لكنيسة مار جرجس

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء أمس ، بزيارة كنيسة مار جرجس والكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية بمدينة الفيوم، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، رافقه خلال الزيارة كل من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والعميد أحمد حسين المستشار العسكري، والدكتور عرفة صبري نائب رئيس جامعة الفيوم، والقيادات التنفيذية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

 

كان فى استقبالهم نيافة الأنبا إبرام مطران الفيوم، والأنبا توماس عدلى أسقف الفيوم والجيزة وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، والقس سمير يونان راعي الكنيسة الإنجيلية بالفيوم، وعددا من القساوسة ورعاة الكنائس بالمحافظة.

قدم محافظ الفيوم تهانيه للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً أن المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية، ويعملون معاً على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، مشيراً إلى أن مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب التى يمر بها العالم، وسوف تبقى منبعاً للسلام والمحبة.

 

وقال محافظ الفيوم، خلال كلمته أن مصر ضربت أروع الأمثلة فى التنوع وحقوق الإنسان، وممارسة حقيقة للمواطنة بعيدا عن الشعارات، مؤكدا أن مصر تتقدم بشعبها ونسيجها المتماسك خلال السنوات الحالية تحت قيادة سياسية واعية.

وأكد المحافظ، أن ما يحدث في مصر من إنجازات وتنمية لبناء الدولة هو تحقيق فعلي للمواطنة وحقوق الإنسان، لافتًا الى أن ما مرت به الدولة خلال أزمة " كورونا " وخلال الأزمة العالمية من ارتفاع الأسعار، وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية والشعبية ورجال الدين، للخروج من تلك الأزمات بسلام، يدل على قوة وتماسك وتحدي هذا الشعب العظيم.

 

وأشار "الأنصاري" الى ضرورة تضافر كافة الجهود لنكون جميعاً يداً واحدة من أجل نشر القيم السمحة والغفران والتسامح التى قدمتها مصر وحضارتها العريقة للإنسانية بأسرها على مر العصور، والعمل على دفع عجلة التنمية والتقدم إلى الأمام، داعياً المولى العلي القدير أن يرعى أبناء مصر جميعاً مسيحيين ومسلمين، وأن يوحد صفوفنا ويحمى وطننا من كل مكروه وسوء، فى ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

من جانبهم، أعرب مطران الفيوم، والقساوسة عن بالغ شكرهم لمحافظ الفيوم، وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والمهنئين، مشيرين أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، داعين الله أن يديم على مصر وشعبها الأمن والمحبة والسلام، خاصة أن هذه الفترة بها أعياد كثيرة لإخواننا المسلمين والمسيحيين.

 

 

محافظ الفيوم يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ 40 لتحرير سيناء

00a4e863-0f3f-430c-b6e1-60daa50e0bd0
00a4e863-0f3f-430c-b6e1-60daa50e0bd0
998b99b9-5c53-49d9-998d-22a92b318b25
998b99b9-5c53-49d9-998d-22a92b318b25
604846a0-2a52-4d12-aaf5-8c70456363fb
604846a0-2a52-4d12-aaf5-8c70456363fb
a7bec5e7-46b5-4813-b7a7-f0e242c690a1
a7bec5e7-46b5-4813-b7a7-f0e242c690a1
الفيوم محافظ كنائس الانجيلية القيامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البابا تواضروس الثاني يشكر الرئيس السيسي لمحبته وتقديمه التهنئة بالعيد

تفاصيل مصرع 3 مصريين في حادثين بالسعودية

صدمتهم تريلا.. مصرع 3 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

الداخلية تعلن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة| تفاصيل

هل يجوز أن يتزوجني شقيق أخي في الرضاعة؟.. المفتي يجيب

ادعى إنه ضابط شرطة.. النيابة العامة تحيل المتهم بالاعتداء على مواطن بمدينة نصر للمحاكمة الجنائية

تخص الامتحانات وإجراءات كورونا.. قرارات عاجلة لـ الأعلى للجامعات .. الآن

بعد اعتذارها للخطيب .. جيانا فاروق : أتمنى انضمامي لانتخابات الأهلي القادمة

ترشيحاتنا

فضل إخراج الصدقة في ليلة القدر .. الجنيه الواحد يساوي هذا المبلغ

الأهلي يهزم الزمالك ويؤجل حسم لقب كأس مصر للكرة الطائرة

قائد وفاق سطيف: لا نفكر في الثأر من موسيماني.. وهزيمته لنا أصبحت «ماضي»

شكري يوجه بإسراع تطوير عمل مكاتب التصديقات بالداخل والخارج للتسير على المواطنين

علي حساب فالنسيا .. ريال بيتيس بطلاً لكأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة

بعد إطاحة الارسنال بمانشستر يونايتد.. المان سيتي وليفربول ضمنا التأهل لأبطال أوروبا المقبلة وتوتنهام يصارع الجانرز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إطاحة الارسنال بمانشستر يونايتد.. المان سيتي وليفربول ضمنا التأهل لأبطال أوروبا المقبلة وتوتنهام يصارع الجانرز

الظهور الأول لطليقة أحمد الفيشاوي وابنته في مصر بعد 6 سنوات يالخارج

مكتوب عليا الحلقة 22.. جلجل يطلق سلمى ورقية ويستعيد بصره ويخسر أمواله

رمضان في بلد المليون شاعر.. سر حلاقة الشعر بداية الشهر.. والطاجين يزين المائدة

فيديو

بسبب الميراث .. تطورات في مذبحة الوراق | فيديو جراف

جزارة بالعريش تبيع كيلو اللحمة بجنيه واحد فقط .. ما القصة ؟

عمري ما حسيت بالغربة.. ماذا قال منذر رياحنة في حب مصر|فيديو جراف

بلاغ للنائب العام.. القصة الكاملة للتنمر على بطلة إعلان مستشفى أهل مصر

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ