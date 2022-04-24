عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يتفقد أعمال توريد القمح المحلي بصومعة طامية.. ويوجه بتيسير الإجراءات

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء تفقده صوامع القمح بمركز طامية

تفقد  الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صومعة طامية التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، للوقوف على سير العمل، ومتابعة أعمال توريد القمح بالصومعة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والمحاسب سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين، وياسر جمعة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وأحمد حسان، مدير عام صومعة طامية، وأعضاء لجنة استلام وفرز الأقماح.

وتابع محافظ الفيوم أعمال الفرز وأخذ العينة من الأقماح لتحديد درجة نقاوتها، ثم تفقد "نقرة" استقبال الأقماح بالصومعة، وغرفة ميزان "البسكول"، وغرفة لوحة التحكم، وغرفة طلمبات الحريق، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من مدير عام الصومعة، حول مراحل توريد الأقماح، بداية من دخول السيارات الواردة مروراً بلجنة الفرز حتي إصدار بيان بالوزن والتفاصيل، وآلية سداد المستحقات المالية للمزارعين والموردين.

ووجّه المحافظ، مدير عام الصومعة، بتيسير الإجراءات أمام موردي الأقماح، مشدداً على وضع آلية واضحة لتوريد الأقماح مساعدة وتسهيلاً على المزارعين، مشدداً على سرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، وأكد أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية.

 

 

محافظ الفيوم يزور كنائس المحافظة لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد..فيديو

 

fb3d826f-1a2b-4b94-b479-08da5ad9919e
fb3d826f-1a2b-4b94-b479-08da5ad9919e
6f2b2376-fcc7-4905-a00a-294c2e156a58
6f2b2376-fcc7-4905-a00a-294c2e156a58
887f4110-6f92-43b5-ad88-17013606b5f8
887f4110-6f92-43b5-ad88-17013606b5f8
2949d96a-34ed-4d3d-aea5-d3c162c3618f
2949d96a-34ed-4d3d-aea5-d3c162c3618f
الفيوم محافظ توريد القمح المحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحضر أحد.. لماذا غاب الفنانون عن جنازة والدة سمية الخشاب ؟

مطلعش لاسلكي.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل ضرب اليوتيوبر نقششة

تقارير : فيفا يعاقب الجزائر بسبب مباراة الكاميرون

اتصال عاجل بين زيلينسكي وأردوغان.. تفاصيل

خالد الغندور: نهائي دوري أبطال إفريقيا في السنغال

سعر الذهب اليوم 24-4-2022

عراف أفريقيا.. نبوءة موسيماني تتحقق وصن دوانز يودع دوري الأبطال

صدمتهم تريلا.. مصرع 3 مصريين في حادث مروع بالسعودية قبل أداء العمرة

ترشيحاتنا

ما هي الأمانة التي أبت السموات والأرض حملها ؟ علي جمعة يجيب

أبناؤنا في الخارج... تعليمات هامة بشأن الامتحانات.. تعرف عليها

مدبولي يستعرض المشروعات المقترح تنفيذها بين جهاز الخدمة الوطنية وشركات خاصة

إيلون ماسك يسجل 3 شركات جديدة لمحاولة شراء تويتر

ماكرون أم لوبان ..نسبة الإقبال في إعادة انتخابات الرئاسة الفرنسية 26.41%

شوبير مستنكرا الهجوم علي الأحمر:هو الأهلي خرج من بطولة أفريقيا ولا إيه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

أول ظهور بعد الزواج.. دنيا عبد العزيز فى ضيافة «صدى البلد».. صور

ابتعدوا عن الشمس.. ماذا قالت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

شاهد الملاكم الشهير «تايسون» يهشم وجه راكب على متن طائرة|فيديو

فيديو

رأي أيمن سلامة في ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد وإيناس الدغيدي.. فيديوجراف

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر

شيرين متقلبة وعمرو دياب هضبة.. أراء وائل جسار في زملائه بالوسط الفني

خفة دم وتشويق.. طرح برومو فيلم «زومبي» لـ على ربيع |فيديو

المزيد

ساحة رأي

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ