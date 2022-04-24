محافظ الفيوم يتفقد أعمال توريد القمح المحلي بصومعة طامية.. ويوجه بتيسير الإجراءات

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صومعة طامية التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، للوقوف على سير العمل، ومتابعة أعمال توريد القمح بالصومعة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والمحاسب سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين، وياسر جمعة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وأحمد حسان، مدير عام صومعة طامية، وأعضاء لجنة استلام وفرز الأقماح.
وتابع محافظ الفيوم أعمال الفرز وأخذ العينة من الأقماح لتحديد درجة نقاوتها، ثم تفقد "نقرة" استقبال الأقماح بالصومعة، وغرفة ميزان "البسكول"، وغرفة لوحة التحكم، وغرفة طلمبات الحريق، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من مدير عام الصومعة، حول مراحل توريد الأقماح، بداية من دخول السيارات الواردة مروراً بلجنة الفرز حتي إصدار بيان بالوزن والتفاصيل، وآلية سداد المستحقات المالية للمزارعين والموردين.
ووجّه المحافظ، مدير عام الصومعة، بتيسير الإجراءات أمام موردي الأقماح، مشدداً على وضع آلية واضحة لتوريد الأقماح مساعدة وتسهيلاً على المزارعين، مشدداً على سرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، وأكد أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية.