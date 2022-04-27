علاء مرسي: بحب ميرفت أمين بقالي 25سنة وكنت بنام وأحلم بيها.. فيديو

كشف الفنان علاء مرسي، أنه من مواليد برج السرطان، وعاش قصة حب في صمت، ومن طرف واحد، لإحدى النجمات في الوسط الفني، منذ 25 عاما حتى الآن.

وأضاف علاء مرسي، خلال حواره ببرنامج "العرافة"تقديم الإعلامية بسمة وهبة، والمطلع على شاشة "المحور"، :«اعترف أنني أحببت ميرفت أمين حب غير عادي ، رغم اننا اصدقاء جدا، وبنام وبحلم بيها».

عشقت سناء يونس

وتابع علاء مرسي: «عشقت سناء يونس وكنت أنظر لها كثيرا يوم فرحي».

ويعرض برنامج "العرافة" يوميًا طوال شهر رمضان عقب الإفطار مع نجوم الفن والرياضة، حيث سيشهد الكثير من المفاجآت، والتفاصيل والأسرار الخاصة بضيوفها.



وتعتمد بسمة وهبة من خلال برنامج العرافة، على الاستعانة بشخصية مجهولة تتحدث من وراء حجاب تدعى "العرافة"، ودورها يقوم على مواجهة ضيوف البرنامج بأسرار لا يعلمها أحد عنهم، والمشاكل التي تعرضوا لها في حياتهم، والمصائب التي تورطوا فيها بمراحلهم العمرية المختلفة.