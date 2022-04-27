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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من أهم صفاتها أنها متحكمة.. خبراء: ابعدوا عن المرأة السامة عند الزواج

صدى البلد

في الزواج الصحي، يكون الشركاء داعمين عاطفيًا وجديرين بالثقة ومخلصين ومحبين لبعضهم كما أنهم يستمتعون بصحبة بعضهم البعض، ويلتزمون بتربية الأسرة (إذا كان لديهم عائلة) ، ويحظون بالإعجاب والاحترام لبعضهم البعض. 

ولكن هناك علاقات سامة تؤدي إلى هدم العلاقة الزوجية وقد حذر خبراء علم النفس من المرأة السامة في العلاقة الزوجية.

 

المرأة السامة هي لاتدعم شريكة حياتها وقد  تعاني من الشعور بالقدرة التنافسية بدلاً من الدعم. 

قد يكون لها عدد من التجارب السلبية يفوق بكثير التجارب الإيجابية.

ويؤدي عدم الاحترام والبغضاء والافتقار العام إلى العمل الجماعي إلى صراعات مستمرة في العلاقة السامة. 

. تتضمن بعض علامات الشخص السام ما يلي:

وقد يستخف الأفراد السامون باستمرار من شريكهم ، على سبيل المثال ، من خلال السخرية منهم أمام الآخرين أو رفض أفكارهم وأفكارهم ورغباتهم باعتبارها حمقاء أو سخيفة. 

المرإة السامة تبالغ في رد فعلها تجاه المواقف ويتحتاج باستمرار إلى الراحة بسبب تعاستها. غالبًا ما يتجاهل هؤلاء الأشخاص مخاوف شريكهم ومخاوفهم الصالحة ودائمًا ما يتحدثون عن الأذى والغضب.

 

السمة غير العادية  للمرأة السامة هي الاعتماد المفرط من المتوقع أن يتخذ شريك الشخص السام جميع القرارات ، والميزة هي أنه إذا ساءت الأمور ، يقع اللوم عليهم. هذا النوع من السلبية هو وسيلة قوية ولكن خفية لممارسة السيطرة في الزواج. 

 

الشخص الغيور والمتملك بشكل مفرط سامًا لأن شكوكه وسلوكه المسيطر يمكن أن يجعل الحياة بائسة لشريكه.

العلاقة الزوجية الزواج السامة العلاقة السامة المرأة السامة

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