اليوم.. آخر موعد لتسجيل طلاب الدراسات العليا بتجارة عين شمس

أصدر الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، تعليمات لطلاب الدبلومات والماجستير والدكتوراة الذين لم يسمح لهم بدخول الامتحان، نظرا لإيقاف قيدهم لعدم التسجيل فى المواعيد المقررة سابقا.

وأكد الدكتور خالد قدري، أنه على الطلاب سرعة الحضور إلى إدارة الدراسات العليا بالكلية لاستكمال إجراءات التسجيل كحد أقصى ٢٨ أبريل ٢٠٢٢ حتى يتسنى لنا إدراج الأسماء بكشوف حضور الامتحانات.

والجدير بالذكر شهد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة أميرة يوسف عميد كليه البنات والدكتور تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب العرض الفنى الاستعراضى " الليلة الكبيرة".

نظم الحفل اللجنة الفنية بالاتحاد على مسرح كليه البنات ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، وإشراف محمد الشرقاوى مدير عام رعاية الشباب ، الطالبة أية هشام رئيس الاتحاد ، الطالب عبدالله ياسين نائب رئيس الاتحاد ، الطالبة منة نصرت أمين اللجنة الفنية العليا والطالب احمد جاد امين مساعد اللجنة الفنية العليا .

كذلك شهد العرض لفيف من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب و نخبة من رموز الفنون التمثيلية والتشكيلية.

أشرف على تصميم الاستعراضات الأستاذ حسن شحاتة عضو نقابة المهن التمثيلية ، و أشرف على تدريب الفرق كلا من أ.حسام المنسي ( صوليست بفرقة رضا ، د فدوى عزت ( معهد الباليه أكاديمية الفنون) ، الأوبريت من أداء فريق الفنون الشعبية و منتخب التمثيل بالجامعة.

جدير بالذكر أنه أقيم على هامش الأمسية الرمضانية معرضاً للفنون التشكيلية لعرض الأعمال الفنية للطلاب.