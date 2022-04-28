مدرب سيراميكا كليوباترا: الفوز أمام فريق كبير مثل بيراميدز مهم

تحدث هيثم شعبان، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، عن فوز فريقه على بيراميدز، بهدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم، الأربعاء، ضمن فعاليات الجولة 16، من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال شعبان في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "انتصار اليوم كان هام للغاية بالنسبة لنا حيث جاء بعد سلسلة من النتائج السلبية وأهمية الفوز إنه جاء على حساب فريق كبير مثل بيراميدز".

وأضاف: "أتمنى أن يكون انتصار اليوم بداية انطلاق لاستعادة نغمة الانتصارات في المباريات المقبلة وأسعى لتقديم أداء مختلف يمكنا من التواجد في منطقة تليق بنا بجدول ترتيب الدوري".

وعن إضاعة فريقه للوقت: "أنا من المدربين الذين لا يفضلون هذا الأمر وفريقي لم يضع الوقت في مباراة اليوم، وجميع اللاعبين الذين سقطوا أرضا كانوا مصابين ولم نهدف إلى تضيع الوقت لأن هذا الأمر يعطل مجريات اللعب ويقلل من رتم المباراة".

وحول مستقبله مع الفريق، في ظل الشائعات المنتشرة حول اقترابه من الرحيل: " كل ما يدار حول هذا الأمر غير صحيح، نحن لدينا مجلس إدارة محترم، ونعمل على هذا المشروع من 4 سنوات، ومجلس الإدارة يثق في قدراتي وسنعمل على تحقيق أهدافنا سويا خلال المرحلة المقبلة".