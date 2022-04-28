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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة رمضانية.. زوجة كريم فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

زوجة كريم فهمي
زوجة كريم فهمي

حرصت زوجة كريم فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت زوجة كريم فهمي في الصور بإطلالة رمضانية، حيث ارتدت بنطبون مع سترة قطنية باللون الأسود و نسقت معهما قفطان بالأسود اللامع وحزام حول الخصر كشف عن رشاقتها.

انتعلت زوجة كريم فهمي حذاء صيفي ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة كريم فهمي على خصلات شعرها البني الإنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلء شقاه باللون الأحمر.

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمى فيلم "ديدو"، وشاركه البطولة كل من حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحى، هدى المفتى، نور قدرى، عمر شرقى، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح.

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