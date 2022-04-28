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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على طريقة كيروش.. فيريرا يرفض تعاقد الزمالك مع صانع ألعاب

صدى البلد

 

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن قرار مهم من جانب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، فيما يتعلق بصفقات الفريق الجديدة في الموسم المقبل.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC، فيريرا طلب من مسئولي الزمالك استبعاد فكرة ضم صانع ألعاب بشكل صريح في ميركاتو الصيف بعد عرض بعض الترشيحات عليه للاعبين محليين وأجانب.

وأضاف شبانة، فيريرا أكد لمسئولي الزمالك أن الاستراتيجية الخاصة به لا تعتمد على تواجد صانع ألعاب بشكل صريح وأنه يعتمد بصورة أكبر على الأطراف وهو ما دفعه لتغيير مهام يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق منذ توليه المسئولية الفنية.

وأكمل شبانة،  فيريرا لمسئولي الزمالك إلى أنه يرغب في تواجد لاعبين جوكر في الموسم المقبل بما يسمح له بتوظيفهم في أكثر من مكان ويمنحوه حرية تكتيكية في المباريات.

وأوضح شبانة، فيريرا اتفق مع مسئولي الزمالك على عرض كل الأسماء عليه قبل التعاقد مع أي لاعب جديد بين صفوف الفريق سواء على صعيد اللاعبين المحليين أو الأجانب خلال الموسم المقبل.

وأتم شبانة، مسئولو الزمالك يعكفون في الوقت الحالي على التجهيز لصفقات الموسم الجديد في ظل رغبتهم بالاحلال والتجديد بشكل كامل داخل الفريق لسد النقص في بعض المراكز التي يعاني الفريق من نقص فيها خلال الفترة الحالية.

الزمالك نادي الزمالك أوباما طريق محمد شبانة

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