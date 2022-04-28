موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يواجه فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم الخميس في إطار منافسات الجوله ال ١٦ من بطولة الدوري المصري الممتاز علي ملعب برج العرب

وتقام المباراة بين الزمالك والمصري في تمام الساعه التاسعه والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة

وتذاع مباراة الزمالك والمصري عبر قناة اون تايم سبورت وسط تحليل مجموعه من نجوم الكرة

يحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة من 15 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما

ويحتل المصري المركز الـ 8 برصيد 19 نقطة جمعها من 13 مباراة حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر مباراتين

ومن المتوقع أن يدفع فيريرا بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغني – احمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – امام عاشور – يوسف أوباما

خط الهجوم : احمد سيد زيزو – اشرف بن شرقي – سيف الدين الجزيري.

ومن المتوقع أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمي: أحمد مسعود

خط الدفاع: كريم العراقي وياسر حامد وأحمد علاء وأحمد شديد قناوي

خط الوسط : فريد شوقي وعمرو موسى والياس الجلاصي

خط الهجوم : ومحمد جريندو وحسن علي وعمرو مرعي