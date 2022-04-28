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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مد تقديم القوائم المالية لشركات البورصة إلى 31 مايو المقبل

صدى البلد

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 816 لسنة 2022، بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2022 إلى 31 مايو المقبل.


وسبق أن اتخذت هيئة الرقابة المالية، نفس القرار العام الماضي، بمدّ مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 إلى 15 يونيو 2021

 وأرجعت ذلك اتساقًا مع الإجراءات الاحترازية بالدولة المصرية والحاجة نحو التيسير على المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
 

البورصة المصرية الرقابة المالية الدولة المصرية هيئة الرقابة المالية محمد عمران البورصة

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