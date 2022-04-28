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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تخطيط: الدولة منذ 2014 عملت على إعادة ترتيب البيت من الداخل

تخطيط عمرانى
تخطيط عمرانى

قال أستاذ التخطيط، سيف الدين فرج، إن المواطن المصري كان يعانى بشكل واضح من مشكلة المواصلات والإسكان، لذلك فقامت الدولة منذ عام ٢٠١٤ بإعادة ترتيب البيت من الداخل.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أنه تم عمل شرايين جديدة لربك الطرق ببعضها البعض تسهل على المواطن عملية السير.

وأشار أستاذ التخطيط، إلى أنه تم توسيع العديد من الطرق، مثل الطريق الدائرى، بالإضافة إلى أن كل شبكات الطرق بمثابة شرايين جديدة للقاهرة الكبرى.

وتابع أستاذ التخطيط، أن العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة أصبحت دولة أخرى، مؤكداً أن المدن القائمة بالفعل لم يتم إهمالها بالعكس، ولكن لا تتم التنمية بدون نقل فهو الشريان الحقيقى لتسهيل كافة المهام الأخرى.

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