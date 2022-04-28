تخصيص أراض لإقامة نقاط شرطة بأشمون..وإطلاق أسماء شهداء على مدارس في المنوفية

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة المنوفية برئاسة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ الإقليم على تخصيص (3) قطع أراض لإقامة نقاط شرطة بمركز أشمون ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وهم قطعة أرض على مساحة 1000 متر " أملاك أميرية " بحوض الهيشة بزمام بوهة شطانوف ، والقطعة الثانية على مساحة 1000 متر "أملاك ري" بحوض الرزقة زمام كفر منصور ، والثالثة " ملك الجمعية الزراعية" بحوض الشياخة زمام شنشور .

كما تم الموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة " 4 قيراط " بحوض دكيرس القبلى زمام دنشواى بمركز الشهداء لصالح الوحدة المحلية لإقامة فرع لمكتبة مصر العامة .



كما وافق المجلس التنفيذى على إطلاق اسم الشهيد جمال عبد الحميد زيدان على مدرسة عزبة سعاد شعير للتعليم الأساسى بمركز الشهداء ، وإطلاق اسم الشهيد /السيد عبد ربه عفيفى على مدرسة قويسنا الجديدة للتعليم الأساسى ، وكذا اسم العريف /ابراهيم أحمد الجوهرى على الشارع الوسطانى بقرية جريس بمركز أشمون ، وذلك تخليدا لذكراهم وعرفانا لما قدموه من تضحيات من أجل رفعة الوطن .