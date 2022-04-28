محاولات لتجهيز باهر المحمدي للمشاركة مع الإسماعيلي أمام طلائع الجيش

يحاول الجهاز الفني الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ، تجهيز باهر المحمدي مدافع الفريق لمشاركته أمام طلائع الجيش .



ويلتقي الإسماعيلي مع طلائع الجيش مساء السبت المقبل في الجولة الـ 17 من منافسات الدوري المصري الممتاز .



وشهدت الأيام الماضية ، تعرض باهر المحمدي إلى الإصابة وهو ما أدى إلى تغيببه عن الفريق في المباراتين الماضيتين أمام إيسترن كومباني وإنبي .



وتلقى الإسماعيلي الهزيمة أمام إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الـ 16 من منافسات الدوري المصري الممتاز .



وسادت حالة من الحزن داخل الجهاز الفني للإسماعيلي بعد الهزيمة أمام إنبي ، خاصة وأن فريق الدراويش كان أفضل في المباراة ، وأضاع ركلة جزاء عن طريق لاعبه عمرو الحلواني كادت أن تعدل النتيجة ، وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 11 نقطة محتلا بها المركز الـ 16 بجدول ترتيب الدوري .