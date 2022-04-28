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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محاولات لتجهيز باهر المحمدي للمشاركة مع الإسماعيلي أمام طلائع الجيش

باهر المحمدي
باهر المحمدي

يحاول الجهاز الفني الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ، تجهيز باهر المحمدي مدافع الفريق لمشاركته أمام طلائع الجيش .

ويلتقي الإسماعيلي مع طلائع الجيش مساء السبت المقبل في الجولة الـ 17 من منافسات الدوري المصري الممتاز .

وشهدت الأيام الماضية ، تعرض باهر المحمدي إلى الإصابة وهو ما أدى إلى تغيببه عن الفريق في المباراتين الماضيتين أمام إيسترن كومباني وإنبي .

وتلقى الإسماعيلي الهزيمة أمام إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الـ 16 من منافسات الدوري المصري الممتاز .

وسادت حالة من الحزن داخل الجهاز الفني للإسماعيلي بعد الهزيمة أمام إنبي ، خاصة وأن فريق الدراويش كان أفضل في المباراة ، وأضاع ركلة جزاء عن طريق لاعبه عمرو الحلواني كادت أن تعدل النتيجة ، وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 11 نقطة محتلا بها المركز الـ 16 بجدول ترتيب الدوري .

 

 

 

نادي الإسماعيلي باهر المحمدي الدوري المصري الاسماعيلي

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