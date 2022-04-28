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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

المكتب الثقافي بروما يفتح باب التقدم لمنح الدكتوراة في عدد من التخصصات|تفاصيل

المنح والبعثات
المنح والبعثات

 

 

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة المكتب الثقافي بروما بأن مدرسة الدكتوراه العليا ببيزا تفتح باب التقدم لمنح للحصول على درجة الدكتوراه في عدد من التخصصات " الرياضيات والمعلوماتية- الفيزياء- الكيمياء- الأحياء- العلوم السياسية- تاريخ- آداب- فنون- فلسفة- تربية- علم نفس- اجتماع".

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وأوضحت أنه لمزيد من المعلومات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط الإلكتروني الموضح بعد:

https://www.sns.it/en/phd-admission-competition

وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

 

وقد اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة الإعلان الموحد عن خطة البعثات للعام الخامس 2021/2022 ( الجزء الأول) من الخطة الخمسية الثامنة 2017 – 2022 والتي تشمل إيفاد لبعثات خارجية - إشراف مشترك - مهمة علمية ما بعد الدكتوراه - بعثة للحصول على الماجستير، وجاء هذا الإعلان بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA.

وأشار الوزير إلى تقدم عدد 282 باحثاً وباحثة للإعلان من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، واستوفى الشروط عدد 245 باحثاً وباحثة ، وتم عقد لجان علمية لمراجعة المقترحات البحثية ومقابلة المتقدمين من خلال جلسات تحكيم ضمت أكثر من 70 عضوا فنياً.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات أنه تم قبول 133 متقدمًا فى مختلف أنواع الإيفاد موزعة كالتالي: 41 بعثة خارجية ، 21 إشراف مشترك ، 67 مهمة علمية ، 4 للحصول على الماجستير ، وكان عدد الباحثات بنسبة تقارب 39% من إجمالي الباحثين لهذا العام.

وأضاف العزازي أن البعثات التي تم اعتمادها شملت أرقى الجامعات والمعاهد البحثية في 28 دولة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 28 بعثة، يليها  عدد 23 بعثة للمملكة المتحدة، ثم كندا بعدد  13 بعثة، وضمت القائمة جامعات ذات التصنيف العالمي المتميز مثل:
جامعة هارفارد
جامعة ستانفورد
 جامعة ييل
 جامعة نورث ويسترن
كينجز كولدج 
 إمبريال كولدج لندن
 جامعة كامبردج
جامعة كولومبيا البريطانية
جامعة  ماكجيل.
 
يذكر أن عدد البعثات التي تم منحها للدارسين في القطاع الطبي بلغ (60) بعثة بما يمثل نحو نصف العدد الإجمالي، بالإضافة إلى (22) بعثة فى مجال الزراعة وأمن الغذاء ، و 10 بعثات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ، بالإضافة إلى عدد من البعثات في العديد من المحاور الدراسية مثل: ( المياه – البيئة - تقنيات الصناعة الاستراتيجية -تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء - تطوير التعليم والتعلم - الاستثمار والتجارة والنقل - العلوم الاجتماعية والإنسانية ).

وجاءت جامعة المنيا في مقدمة الجامعات الحاصلة على عدد من البعثات وذلك لحصولها على 14 بعثة لتتصدر قائمة الجامعات الحاصلة على عدد من البعثات، وحصلت جامعة المنصورة والإسكندرية على 11 بعثة، وجامعة طنطا وأسيوط على 10 بعثات.
 

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